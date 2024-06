Basilea Campagna vuole diventare più "verde", tra l'altro riducendo il fabbisogno medio di riscaldamento degli edifici esistenti. Keystone

A Basilea Campagna i votanti hanno accolto oggi con il 54,31% di «sì» una modifica della legge sull'energia che mira a raggiungere entro il 2030 almeno il 70% di copertura con energie rinnovabili, esclusa la mobilità.

SDA

L'obiettivo è arrivare alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050. Il fabbisogno medio di riscaldamento degli edifici esistenti andrebbe di conseguenza ridotto a 40 kilowattora per metro quadrato entro allora.

In base a un decreto non soggetto a referendum, varato nell'ottobre scorso dal Gran consiglio parallelamente alla revisione di legge, gli edifici futuri dovranno inoltre essere riscaldati interamente con energie rinnovabili a partire dal 2026. Nel caso degli immobili esistenti, tutti i sistemi di riscaldamento non ecologici dovranno essere sostituiti se hanno più di 15 anni.

Solo l'UDC e una minoranza del PLR si opponevano alla legge. Contro il decreto inerente alla legge sull'energia esponenti di tali partiti hanno lanciato due settimane fa un'iniziativa legislativa.

La partecipazione al voto oggi è stata del 45,02%.

es, ats