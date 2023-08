I danni sono veramente ingenti. KEYSTONE

La settimana scorsa, un treno merci è deragliato nella galleria di base del Gottardo, paralizzando da allora il traffico merci. Ora si scopre che già in passato il Governo aveva già segnalato delle carenze.

Hai fretta? blue News riassume per te Il «livello di sicurezza prefissato» non è «ancora raggiunto» per i treni merci: questa è la conclusione di un rapporto dell'Ufficio Federale dei Trasporti già nel 2019.

La scorsa settimana un treno di questo tipo è deragliato nel Gottardo. Sul luogo dell'incidente si trovano ancora 16 vagoni e non è chiaro quando il tunnel potrà essere nuovamente utilizzato.

Le cause del deragliamento sono ancora poco chiare. La procura ticinese ha aperto un'inchiesta. Mostra di più

Dopo le ispezioni operative del 2019, l'Ufficio federale dei trasporti ha constatato che il livello di sicurezza prefissato non era stato ancora raggiunto. Il relativo rapporto afferma che gli standard di qualità che l'industria si era prefissata e che erano stati stabiliti in un contratto applicabile in tutta l'Europa non sono stati rispettati in misura considerevole.

Secondo i giornali CH-Media, sui treni sono state scoperte pastiglie dei freni difettose. Sono stati riscontrati anche buchi nei teloni delle unità di carico e difetti nelle ruote.

Dopo le ispezioni, nel 2019 l'Ufficio federale ha annunciato che avrebbe rafforzato la cooperazione con le autorità di vigilanza estere. Un anno dopo, l'Ufficio ha nuovamente criticato il settore per non aver ancora svolto il proprio lavoro.

Le cause sono da ricercare nei terminali di carico

«Le cause di molte delle carenze individuate risiedono in processi inadeguati nei terminali di carico a nord o a sud delle Alpi o nelle stazioni intermedie all'estero», prosegue il documento.

La settimana scorsa, un treno merci in viaggio dall'Italia alla Germania è deragliato nel tunnel del Gottardo. Non è ancora chiaro quale fosse la compagnia che guidava il treno e chi fosse il proprietario del vagone che ha rotto una ruota. Sono inoltre in corso indagini per determinare quando il carro in questione è stato sottoposto all'ultima manutenzione.

Lunedì le FFS hanno dato altre cattive notizie: la galleria non potrà essere riaperta mercoledì, come era previsto. Questo perché 16 vagoni sono ancora sul luogo dell'incidente. In totale ne sono deragliati 25 su 30.

Non si ha ancora una visione completa dell'entità esatta dei danni nel tunnel. Per questo motivo non è ancora possibile dire quando la galleria, lunga 57 chilometri, potrà essere riaperta.

Mercoledì pomeriggio le FFS forniranno informazioni sulle ulteriori conseguenze dell'incidente per il traffico ferroviario sulla linea del Gottardo.

Mezz'ora in più da e per il Ticino, due ore per le tratte estere

Il traffico passeggeri è già ora deviato sulla vecchia rotta del Gottardo, con il conseguente allungamento dei tempi di percorrenza. Per gli spostamenti all'interno della Svizzera il tempo di percorrenza sarà di mezz'ora in più, mentre per i viaggi internazionali sarà di due ore supplementari.

Inoltre, giova ricordarlo, il vecchio tracciato non può essere utilizzato dal traffico merci combinato con container e camion, poiché il tunnel non è sufficientemente alto per questo tipo di trasporto.

Parte del traffico merci passa alla strada e parte all'asse Lötschberg-Sempione. Ma questo non basta: «Numerosi treni merci sono parcheggiati in patria e all'estero. Le capacità in Svizzera sono ormai esaurite».