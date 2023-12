Neve e ghiaccio: ecco alcuni consigli per viaggiare senza paura sulle strade in inverno

Autofahrer sollten bei der Glätte vor allem langsam und vorsichtig fahren. Jan Woitas/dpa

L'inizio dell'inverno rende le strade una sfida. Ma è anche possibile prepararsi alla neve e al ghiaccio. Ecco come andare da A a B in sicurezza in questi giorni.

Hai fretta? blue News riassume per te È arrivata la neve, le strade sono bagnate e scivolose.

Il clima invernale rende il viaggio una sfida.

Se dovete comunque guidare, potete prepararvi alle condizioni.

Attualmente è richiesta particolare cautela in condizioni di ghiaccio. Le temperature intorno al punto di congelamento possono cambiare le condizioni della strada in un attimo. Mostra di più

In generale, con una buona preparazione non bisogna avere paura. Tuttavia, l'auto deve essere equipaggiata per le condizioni invernali.

In primo luogo, ciò significa che i pneumatici invernali con almeno 4 millimetri di battistrada sono d'obbligo. Inoltre, le catene da neve su pneumatici estivi non possono sostituire i pneumatici invernali.

Ciò che dovrebbe essere sempre presente in auto in questi giorni: raschietto per il ghiaccio, spazzola per la neve e guanti.

Gli igloo itineranti sono pericolosi

È importante liberare la vettura da neve e ghiaccio prima di partire. Come minimo assoluto, i finestrini anteriori e laterali devono essere completamente liberati dal ghiaccio, come pure pulire bene il lunotto posteriore.

Un cosiddetto spioncino, cioè pulire solo il vetro dalla parte del guidatore non è sufficiente e può addirittura comportare il ritiro della patente.

Vale anche quanto segue: regolare la velocità, aumentare la distanza dal veicolo che precede e verificare di tanto in tanto i freni.

Viaggiare solo con uno spioncino: la polizia ha fermato un 32enne a Emmenbrücke. Luzerner Polizei

Secondo il TCS, è necessario prestare particolare attenzione quando le temperature oscillano intorno al punto di congelamento, come avviene attualmente.

In queste condizioni, il manto stradale cambia continuamente. Il manto stradale può diventare improvvisamente molto scivoloso.

Per evitare che ciò accada, è bene effettuare di tanto in tanto un breve test dei freni su strada. In questo modo è possibile farsi un'idea della situazione stradale e dello spazio di frenata su un manto stradale scivoloso.

Nessun movimento a scatti

Molto importante in questi giorni: accelerare dolcemente e guidare senza scatti. In caso di pioggia, è consigliabile guidare dolcemente e a basso numero di giri.

In questo modo, i pneumatici possono avere un'aderenza migliore. Tuttavia, se l'auto inizia a sbandare, frenate immediatamente con decisione. In generale, frenare non è una cattiva idea anche in caso di neve e ghiaccio.

Le condizioni invernali sono spesso causa di incidenti sulle strade svizzere. sda

Quando si parla di tempo, il motto è «affrettarsi». In genere è consigliabile prevedere un po' più di tempo per un viaggio invernale.

Ma anche la preparazione aiuta: se pianificate il vostro itinerario e vi assicurate di viaggiare più su autostrade e strade principali che su strade secondarie in condizioni invernali, sarete avvantaggiati.

Anche le forti pendenze e i percorsi con forti dislivelli non sono necessariamente indicati in caso di neve e ghiaccio.

Se si passa ai mezzi di trasporto pubblici, è bene prevedere anche del tempo in più, perché le nevicate spesso causano ritardi.