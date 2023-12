Ecco dove vanno in vacanza gli svizzeri per fuggire dal freddo

Le destinazioni preferite dagli svizzeri in inverno La Turchia è la quinta destinazione invernale più popolare per gli svizzeri che viaggiano su brevi e medie distanze. La foto mostra una spiaggia al largo di Antalya. Immagine: Keystone Anche le spiagge di Agadir attirano molti viaggiatori elvetici. Il Marocco è al 4° posto. Immagine: Imago Capo Verde è salito per un pelo sul podio. Immagine: PantherMedia/Ralf Levc Oltre agli amanti del kitesurf, l'Egitto è particolarmente apprezzato anche dai subacquei. Il Paese occupa il secondo posto nella classifica delle destinazioni a breve e medio raggio più popolari tra gli svizzeri. Immagine: Imago Come l'anno precedente, le isole Canarie sono in testa. Spiagge come quelle del Parco Naturale di Jandia, a sud di Fuerteventura, sono particolarmente apprezzate dagli svizzeri. Immagine: Imago Gli Stati Uniti (nella foto: Venice Beach, Los Angeles) entrano a malapena nella top 5 delle destinazioni invernali più popolari. Immagine: Imago La Repubblica Dominicana è la quarta destinazione più popolare per i viaggiatori svizzeri che prenotano un volo a lungo raggio in inverno. Immagine: Imago Dubai e gli Emirati Arabi Uniti sono al terzo posto in questa classifica. Immagine: Imago Le Maldive hanno mancato di poco il primo posto. Immagine: Imago In testa alla classifica delle destinazioni invernali a lungo raggio preferite dalla Svizzera: la Thailandia. Immagine: Keystone Le destinazioni preferite dagli svizzeri in inverno La Turchia è la quinta destinazione invernale più popolare per gli svizzeri che viaggiano su brevi e medie distanze. La foto mostra una spiaggia al largo di Antalya. Immagine: Keystone Anche le spiagge di Agadir attirano molti viaggiatori elvetici. Il Marocco è al 4° posto. Immagine: Imago Capo Verde è salito per un pelo sul podio. Immagine: PantherMedia/Ralf Levc Oltre agli amanti del kitesurf, l'Egitto è particolarmente apprezzato anche dai subacquei. Il Paese occupa il secondo posto nella classifica delle destinazioni a breve e medio raggio più popolari tra gli svizzeri. Immagine: Imago Come l'anno precedente, le isole Canarie sono in testa. Spiagge come quelle del Parco Naturale di Jandia, a sud di Fuerteventura, sono particolarmente apprezzate dagli svizzeri. Immagine: Imago Gli Stati Uniti (nella foto: Venice Beach, Los Angeles) entrano a malapena nella top 5 delle destinazioni invernali più popolari. Immagine: Imago La Repubblica Dominicana è la quarta destinazione più popolare per i viaggiatori svizzeri che prenotano un volo a lungo raggio in inverno. Immagine: Imago Dubai e gli Emirati Arabi Uniti sono al terzo posto in questa classifica. Immagine: Imago Le Maldive hanno mancato di poco il primo posto. Immagine: Imago In testa alla classifica delle destinazioni invernali a lungo raggio preferite dalla Svizzera: la Thailandia. Immagine: Keystone

Durante i freddi e bui mesi invernali molti svizzeri hanno un unico desiderio: scappare per ritrovare almeno per qualche giorno il caldo e il sole. Un'analisi di TUI Suisse mostra quali sono le destinazioni di vacanza più popolari e apprezzate in questo periodo dell'anno.

Hai fretta? blue News riassume per te Il tour operator TUI Suisse ha stilato una lista delle destinazioni più gettonate dagli svizzeri in inverno.

Le Isole Canarie sono le prime nel segmento a corto e medio raggio.

La Thailandia è invece la destinazione invernale più popolare per quel che riguarda il lungo raggio. Mostra di più

Il freddo e il buio dell'inverno non sono facili da affrontare. Per questo ogni anno molte persone, in questo periodo, prenotano delle vacanze in destinazioni con un clima decisamente più accogliente.

Secondo un'analisi del tour operator TUI Suisse, il desiderio di viaggiare degli svizzeri rimane inalterato nonostante l'inflazione e l'aumento dei costi di affitto, elettricità e assicurazione sanitaria.

«Le prenotazioni per questa stagione invernale sono attualmente al di sopra del livello dell'anno scorso», ha dichiarato Philipp von Czapiewski, direttore generale di TUI Suisse, in un comunicato stampa.

Guardando alle tendenze delle prenotazioni, continua quella degli anni precedenti, ossia verso destinazioni di vacanza dove ritrovare il caldo e il sole.

Isole Canarie e Thailandia in testa alle classifiche

Come nell'inverno precedente, le Isole Canarie sono in cima alla lista delle destinazioni preferite di TUI Suisse per i viaggi a breve e medio raggio, seguite dall'Egitto. La Thailandia occupa invece la prima posizione per le vacanze a lungo raggio. Anche le Maldive, gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica Dominicana e gli Stati Uniti sono molto apprezzati dai viaggiatori svizzeri.

Il quadro è simile anche per il concorrente Hotelplan: secondo quanto comunicato, Maldive, Egitto e Thailandia sono tra le destinazioni di vacanza più popolari.

Ma c'è anche un nuovo trend: tra le principali destinazioni di vacanza invernali figura quest'anno anche la Lapponia finlandese. Secondo il rapporto, il 93% in più dei clienti di Hotelplan Suisse desidera vivere ques'anno avventure sulla neve rispetto al 2022.

Uno dei motivi della voglia di viaggiare degli svizzeri può essere anche l'andamento del mercato dei cambi: grazie al franco forte, le vacanze all'estero sono attualmente più economiche che mai.