Amherd sulle orme di Bonvin e Couchepin. Keystone

Gli scolari del Vallese avranno un giorno di vacanza in più in onore dell'elezione di Viola Amherd a presidente della Confederazione per il 2024. Lo comunica il governo cantonale, secondo cui la sospensione delle lezioni è stata fissata al 22 dicembre.

Il giorno prima il cantone festeggerà ufficialmente la sua rappresentante. Un treno speciale viaggerà da Berna al Vallese, precisa la nota.

Il convoglio attraverserà il territorio cantonale, con diverse fermate per i discorsi. La giornata avrà poi il proprio epilogo a Briga, città natale della consigliera federale centrista.

L'elezione di Amherd è «motivo di orgoglio e un grande onore», scrive l'esecutivo di Sion. Tutti i suoi membri, guidati dal presidente Christophe Darbellay, hanno affrontato la trasferta verso Berna per assistere al momento.

Amherd è la terza vallesana a diventare presidente della Confederazione. Prima di lei il privilegio è toccato a Roger Bonvin (1967 e 1973) e Pascal Couchepin (2003 e 2008).

bt, ats