Secondo la polizia cantonale vallesana, le valanghe sul Riffelberg si sono verificate in un'area adibita al fuori pista della stazione sciistica. Ora il responsabile delle ferrovie di montagna di Zermatt spiega: «Non è vero, la zona è una riserva naturale chiusa».

Secondo il direttore di Bergbahnen Zürich, al momento dell'incidente le vittime si trovavano in un'area di protezione della fauna selvatica chiusa al pubblico.

In questo modo contraddice la polizia cantonale del Vallese, che ha dichiarato che il luogo dell'incidente era una zona adibita al fuori pista della stazione sciistica. Mostra di più

In seguito al grave incidente sul Riffelberg, vicino a Zermatt, che ha causato la morte di tre persone e un ferito, la procura ha avviato un'indagine in collaborazione con la polizia cantonale per stabilire le circostanze esatte dell'incidente.

Ma la zona dove si sono staccate le due valanghe non è apparentemente chiara. «Poco dopo le 14.00 si è verificata una valanga sul Riffelberg, in una zona fuori pista». Questo messaggio è stato pubblicato dalla polizia cantonale del Vallese su «X», ex Twitter.

«Area chiusa agli appassionati di sport invernali di ogni genere»

Ma, Markus Hasler, responsabile di Bergbahnen Zermatt, non è d'accordo: «Questa informazione non è corretta», ha dichiarato al «Walliser Boten», riferendosi alla webcam pubblica sul Riffelberg e spiegando: «Sotto la Riffelhaus è chiaramente visibile una recinzione».

«Si tratta di un cosiddetto recinto di protezione della fauna selvatica. In quest'area ci sono anche dei cartelli che indicano la riserva faunistica. E che si tratta di un'area chiusa per gli appassionati di sport invernali di ogni tipo».

Le vittime dell'incidente sul Riffelberg stavano quindi sciando in una zona vietata e con un livello di allerta valanghe 4, dove anche un solo sciatore può innescare una valanga.

Hasler spiega: «Le valanghe potenziali non vengono innescate dal brillamento nelle aree protette per la fauna selvatica. È troppo alto il rischio che le slavine innescate artificialmente spazzino via anche la fauna selvatica negli habitat invernali».

Chi ha innescato le valanghe?

Le immagini della webcam hanno mostrato chiaramente che alle 14.00 non c'erano ancora tracce di sciatori in direzione della riserva naturale chiusa.

Dieci minuti dopo, però, ce ne erano di ben visibili. Gli sciatori erano quindi passati sotto la recinzione e avevano messo in pericolo la loro vita.

Secondo Hasler, tuttavia, è una pura speculazione il punto esatto in cui si è innescata la valanga. Potrebbe essere partita spontaneamente a causa della forte luce del sole nel pomeriggio. «Ma potrebbe anche essere stata innescata dagli sciatori che percorrevano il perimetro interessato del Riffelberg», aggiunge Hassler al giornale.

Presume che questo sarà l'oggetto dell'indagine e sottolinea che nel comprensorio sciistico di Zermatt esistono piste fuoripista protette e segnalate in giallo. Tuttavia, queste erano chiuse il lunedì di Pasqua.

Ricerche sospese

Nel frattempo, il capo dei soccorsi di Zermatt, Anjan Truffer, ha dichiarato al Regionaljournal Bern Freiburg Wallis della Radio Svizzera SRF che non ci sono più segnalazioni di persone disperse. Le ricerche si sono quindi concluse.

Negli ultimi giorni, molta neve fresca e venti impetuosi hanno causato un notevole rischio di valanghe nelle regioni alpine meridionali della Svizzera.

L'Istituto WSL per lo studio della neve e delle valanghe di Davos ha annunciato il secondo livello di pericolo più alto per alcune zone dei Grigioni e del Vallese.

In Svizzera, quest'inverno sono morte 17 persone a causa di valanghe in montagna, comprese le ultime vittime. La maggior parte erano scialpinisti.

I gradi di pericolo valanghe secondo l'Istituto di Davos. Screenshot pagina web WSL

Con materiale della SDA.