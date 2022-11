Il politologo Hermann: «La candidatura di Jositsch è crollata»

Eva Herzog, giovedì davanti ai media. KEYSTONE

Con Eva Herzog, una seconda politica del Partito socialista (PS) si mette in posizione per succedere a Simonetta Sommaruga in Consiglio federale. L'analista politico Michael Hermann spiega cosa significa questa decisione per il campo dei candidati.

Sicura di sé e tranquilla, Eva Herzog riceve i media giovedì mattina in una sala gremita dell'Hotel Bern. Ecco che si mette in gioco: sì, vuole far parte del Consiglio federale. «Porto con me tutto ciò che è necessario per questa carica», afferma la consigliera di Stato basilese.

Le occorrono meno di tre minuti per arrivare al punto. E quindi di intervenire in modo decisivo nella corsa al Consiglio federale dopo tre giorni turbolenti.

Giova ricordare che solo martedì si è presentato un primo candidato per il seggio di Simonetta Sommaruga in Governo. Daniel Jositsch, un uomo. Eppure la leadership del PS vuole espressamente che sia una donna a succederle. Il professore di diritto penale lo ritiene discriminatorio: «Non posso accettarlo», ha detto.

Quando ha scoperto le sue carte, Jositsch era l'unico candidato ad avviare un dibattito sull'avanzamento delle donne e sulla discriminazione. Due giorni dopo tutto è diverso, due donne hanno resa nota la loro pretesa al seggio. Dopo la consigliera di Stato bernese Evi Allemann, anche Eva Herzog s'è fatta avanti.

Evi Allemann Avvocata, 44 anni.

Esperienza esecutiva: dal 2018 è nel Consiglio di Stato del Canton Berna, direttrice del dipartimento di giustizia.

Esperienza in Parlamento: dal 2003 al 2018 in Consiglio nazionale, dove si è distinta soprattutto sui temi della politica dei trasporti e della sicurezza. Mostra di più

Per il candidato maschile, è un freno, conferma Michael Hermann: «La candidatura di Daniel Jositsch è crollata», afferma il politologo dell'Istituto di ricerca Sotomo. «Con Evi Allemann ed Eva Herzog ci sono ora due candidate valide, il ticket è completo. La sua unica possibilità sarebbe stata quella nella quale non ci fossero state abbastanza candidate».

Jositsch spera che il gruppo parlamentare del PS ammetta ancora candidati uomini. Vuole presentare una mozione in tal senso. «Permettergli formalmente di candidarsi sarebbe probabilmente una mossa intelligente», afferma Hermann. «Ma non credo che riuscirà ad entrare nella lista. Sarebbe un disconoscimento della leadership del partito e verrebbe percepito come un'enorme spaccatura all'interno del partito».

«Non è un'idea della leadership del partito»

Con Alain Berset, il PS ha già un uomo in Consiglio federale. Da qui l'auspicio della leadership del partito che sia una donna a succedere a Sommaruga. Con due uomini in Consiglio federale, il «Partito dell'Uguaglianza» si esporrebbe alle critiche, proprio nell'anno elettorale.

«La discussione sulla riforma dell'AVS ha già dimostrato che la questione dell'uguaglianza è un tema socio-politico esplosivo nel campo della sinistra», afferma Hermann. A ciò si aggiunge il fatto che il PS ha più elettori donne che uomini. «L'idea del ticket femminile non è quindi un'invenzione della leadership, ma una realtà del partito».

Il politologo Michael Hermann KEYSTONE Michael Hermann ha studiato geografia, economia e storia all'Università di Zurigo. Il politologo ha fondato l'istituto di sondaggio e di ricerca Sotomo. Ha inoltre sviluppato l'infografica di Smartvote.

Il politologo ritiene irrealistico pensare che Jositsch possa essere eletto come cosiddetto «candidato selvaggio», cioè come candidato non ufficiale del PS. «Probabilmente vuole mantenere alta la pressione con questa minaccia. Ma il fatto è che un'azione del genere non avrebbe alcuna possibilità e lo danneggerebbe soltanto», dice Hermann.

Il fatto che Jositsch stia cercando di candidarsi contro la volontà della leadership del partito, d'altra parte, non dovrebbe essergli rinfacciato: «Non condivido il tenore di fondo dei media, secondo cui egli vuole spingere la sua candidatura in modo egoistico. Poiché lo fa con un certo fascino, si sta già guadagnando le simpatie, soprattutto del centrodestra». Il fatto che la leadership del PS abbia comunicato il suo desiderio in un modo così indiscutibile è problematico.

In ogni caso, non è ancora stato deciso nulla. Gli ultimi giorni hanno dimostrato che tutto può accadere rapidamente. Anche Herzog lo sottolinea in un'intervista a blue News. Quando le viene chiesto perché i parlamentari del campo borghese dovrebbero favorirla, chiede: «Preferirmi a chi?»

Chi finirà sul biglietto del PS sarà rivelato il 26 novembre. Il gruppo parlamentare deciderà in una riunione straordinaria.

Due candidati con profili simili

Sulla carta sia Herzog che Allemann portano un buon bagaglio d'esperienza e un profilo simile, secondo Michael Hermann. Entrambe combinano esperienze parlamentari, associative e governative. «Probabilmente questo favorisce un poco più Herzog, in quanto ora siede in parlamento e ha quindi una rete di contatti più capillare».

Daniel Jositsch Professore di diritto penale e procedura penale all'Università di Zurigo, 57 anni.

Esperienza esecutiva: nessuna.

Esperienza in Parlamento: dal 2007 al 2015 in Consiglio nazionale, dal 2015 in Consiglio degli Stati. Membro del Comitato per la politica di sicurezza, del Comitato per la politica estera, del Comitato per gli affari legali e del Comitato per la politica di Stato. Mostra di più

A favore di Allemann c'è il fatto che è più giovane: «Lei è più orientata a guardare al futuro, a una generazione più giovane». Nel suo precedente impegno politico, invece, Herzog ha convinto di più gli esperti. La politica è stata una figura di riferimento nel governo di Basilea per 15 anni prima di fare il salto al Consiglio degli Stati nel 2019.

Jositsch è l'unico candidato sceso finora in campo che non ha esperienza dirigenziale. Un problema? «La maggior parte dei consiglieri federali non ha alcuna esperienza di governo a livello cantonale. Non è un prerequisito», afferma Hermann. Aggiunge che lo zurighese ha molte altre qualità e, come membro del Consiglio degli Stati, ha dimostrato di essere una figura di riferimento e di saper comunicare bene in pubblico.

Si torna a tematizzare l'età dei candidati

Durante la conferenza stampa all'Hotel Bern, Herzog viene ripetutamente interrogata sulla questione femminile. E sulla sua età (60 anni). La sua risposta varia, ma essenzialmente trova inquietante che solo le donne debbano commentare la propria età. E dice: «Su un ticket di sole donne si è discusso fin troppo».

L'ostacolo, ovviamente, è fatto in casa. «Origine, genere: è un problema per il PS trovare candidati uomini e donne adatti che soddisfino tutti i requisiti», osserva Hermann. E senza soluzione di continuità, l'attuale composizione sarà cementata: un uomo della Svizzera francese, una donna della Svizzera tedesca.

Eva Herzog Storica, 60 anni.

Esperienza esecutiva: 15 anni come direttrice delle finanze di Basilea Città.

Esperienza in Parlamento: nel Consiglio degli Stati dal 2019 per Basilea Città. Fa parte, tra l'altro, della Commissione per le Finanze, della Commissione per la Scienza, l'Educazione e la Cultura e della Commissione Economica.

Se eletta, sarebbe la prima basilese in Consiglio federale dal 1973. Mostra di più

Un modo per spezzare questa costellazione sarebbe un doppio posto vacante. Quindi se Berset e la successora o il successore di Sommaruga si dimettessero contemporaneamente. La candidata più anziana Eva Herzog – che raggiungerà l'età pensionabile tra cinque anni – si presta a questo scenario? Difficilmente, crede Hermann.

Ritiene improbabile che le dimissioni di Berset e di Herzog coincidano: «Per avere un effetto duraturo come consigliere federale, bisogna rimanere in carica più di quattro anni». La sua prognosi: «Eva Herzog dovrebbe rimanere in carica per sei-otto anni, ma non mi aspetto che Alain Berset rimanga più di quattro anni».