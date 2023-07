I soldati russi hanno apparentemente estratto parti della centrale nucleare di Zaporizhzhia. AP/dpa

Le preoccupazioni per la sicurezza crescono dopo che sono state scoperte mine nella centrale atomica di Zaporizhzhia in Ucraina. Quanto è preparata la Svizzera in caso di un'emergenza nucleare?

Hai fretta? blue News riassume per te Sono state scoperte delle mine nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia.

Crescono le preoccupazioni per la sicurezza dell'impianto occupato dall'esercito russo.

In caso di disastro nucleare, anche la Svizzera potrebbe essere colpita. L'Ufficio federale della protezione della popolazione è preparato per questa eventualità. Mostra di più

«Il fatto che tali esplosivi siano sul sito è contrario agli standard di sicurezza dell'AIEA e alle linee guida per la sicurezza nucleare»: un annuncio, quello di Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che suona fin troppo pacato. A quanto pare, gli occupanti russi hanno minato parti della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come se la paura di una catastrofe nucleare non fosse già abbastanza grande.

Gli ultimi 17 mesi hanno dimostrato che la guerra della Russia contro l'Ucraina non si ferma nemmeno di fronte a questi impianti.

L'attenzione è sempre su quello di Zaporizhzhia: la maggior parte della forza lavoro esperta è stata bloccata, la centrale è stato bombardata e l'esplosione della diga di Kakhovka ha messo in pericolo la fornitura di acqua di raffreddamento. E ora, come se non bastasse, le mine.

La Svizzera sarebbe preparata per il primo caso

La guerra di Vladimir Putin comporta rischi incalcolabili per l'Ucraina, ma anche per l'Europa. Perché un incidente nucleare non colpirebbe solamente le immediate vicinanze della centrale, e questo a causa del vento e delle intemperie.

Anche se, secondo l'opinione degli esperti, al momento non vi è alcun pericolo diretto per la Svizzera, nel nostro Paese si stanno preparando a una eventuale emergenza, come ha confermato alla «SRF» Gerald Scharding, capo della centrale nazionale di allarme dell'Ufficio federale della protezione della popolazione.

Gli effetti di un super tracollo non sarebbero «paragonabili a quelli avuti dopo l'incidente di Chernobyl», precisa Scharding. Questo anche perché i reattori di Zaporizhzhia sono fermi da tempo e, di conseguenza, in caso di incidente verrebbe rilasciato meno materiale radioattivo.

«Tuttavia siamo preoccupati», aggiunge Scharding. A causa della situazione, Berna ha «intensi contatti con partner come l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e i Paesi circostanti».

È inoltre possibile accedere ai dati radiologici di oltre 5.000 stazioni di misurazione in tutta Europa. «Stiamo anche studiando come la radioattività si diffonderebbe in caso di emergenza, utilizzando i cosiddetti calcoli di propagazione», spiega ancora Scharding alla SRF.

Nel peggiore dei casi, due giorni di tempo per prepararsi

Questi calcoli avrebbero mostrato che le masse d'aria dall'Ucraina di solito non si muovono in direzione della Svizzera. Ciò accade solo nel 20% dei casi e anche con questa possibilità la popolazione ha circa due giorni per prepararsi.

Nel caso di un incidente in cui viene rilasciata radioattività, la popolazione sarebbe informata dalle autorità. Scharding ha rassicurato: «Riteniamo che non siano necessarie misure immediate per proteggersi. Quindi non c'è necessità di rimanere in casa o in un rifugio, e di certo non servono le pastiglie di iodio».

Ma ciò con cui la popolazione dovrebbe fare i conti sarebbero le restrizioni alimentari. Ad esempio, potrebbero essere imposti divieti di raccolta e pascolo. Inoltre, le merci importate sarebbero esaminate più intensamente a causa della possibile contaminazione radioattiva.