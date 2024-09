Spoglio concluso in Ticino, passa il «no» a entrambi i testi. Ma Personico spicca per i suoi «sì»

L'iniziativa per la biodiversità non ha convinto il popolo svizzero. KEYSTONE

In questo Live Blog seguiamo in diretta quello che succede in questa domenica di voto. Il popolo elvetico è chiamato a esprimersi sull'iniziativa biodiversità e sulla riforma della previdenza professionale (riforma LPP). Nella giornata odierna vi saranno anche votazioni in vari cantoni e verrà eletto il Gran Consiglio di Sciaffusa. Si torna a votare anche ad Arbedo-Castione per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale, dopo il caso delle schede cancellate con il tipp-Ex.

