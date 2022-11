Maurer ha incontrato Giorgetti, sul tavolo frontalieri e black list

Frontalieri e black list italiana: ne hanno discusso ieri a Varese il consigliere federale Ueli Maurer e il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. (immagine d'illustrazione) Keystone

Il consigliere federale Ueli Maurer ha incontrato ieri sera a Varese il ministro italiano dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Al centro dei colloqui l'accordo sui frontalieri e questioni finanziarie bilaterali.

Ueli Maurer si è informato in particolare sull'avanzamento dei lavori di ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri da parte italiana, scrive oggi in una nota il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Il ministro delle finanze Giorgetti ha confermato che il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato, all'attenzione del Parlamento, un progetto di legge per la ratifica dell'Accordo. Quest'ultimo – scrive in una nota il Ministero italiano dell'economia e delle finanze (Mef) – chiarisce, tra l'altro, che gli attuali lavoratori frontalieri restano tassabili soltanto in Svizzera, fino al termine della carriera lavorativa.

La Svizzera ha ratificato l'Accordo nel luglio 2022, a seguito dell'approvazione delle Camere federali. L'obiettivo – precisa il DFF – rimane quello di porre in vigore l'Accordo nei prossimi mesi.

L'incontro, che si è tenuto presso la caserma della guardia di finanza di Varese, «si è svolto in un clima particolarmente cordiale e fruttuoso», ha fatto sapere il Mef.

Si è discusso anche della presenza della Svizzera nella cosiddetta «black list sulle persone fisiche». Il consigliere federale Maurer si è impegnato affinché la Svizzera venga rimossa dalla lista, scrive il DFF. «Su entrambi i dossier, delicati e complessi, è stata espressa la volontà e l'impegno per una graduale soluzione», scrive da parte sua il ministero italiano.

pl