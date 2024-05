La primavera è stata fresca e umida, ma come sarà l'estate? Parola all'esperto

Si può sperare nel bel tempo nei prossimi mesi? archivio Keystone

Aprile e maggio sono stati dei mesi che hanno mostrato chiaramente il periodo pazzerello che è la primavera, con una meteo altalenante, ma soprattutto tanta pioggia. Secondo i meteorologi di MeteoNews, questo tempo variabile per il momento continuerà, ma dovrebbe poi venire sostituito da un'estate calda e soleggiata.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te I mesi di aprile e maggio sono stati decisamente variabili e, secondo i meteorologi, la meteo per il momento è destinata a rimanere tale.

Gli attuali alti e bassi non sono infatti ancora finiti.

Ma i modelli a lungo termine promettono una buona estate.

I prossimi mesi dovrebbero infatti essere caldi e asciutti. Mostra di più

«Aprile e maggio sono stati dei mesi molto variabili e per il momento la meteo resterà così. La situazione meteorologica non è però atipica per questa stagione dell'anno», ci spiega Klaus Marquardt di MeteoNews. A essere responsabili dell’attuale clima decisamente lunatico sono le depressioni in quota sull’Europa occidentale.

Interpellato da blue News, il meteorologo trae una conclusione preliminare, che non stupisce di certo: «È stata una primavera un po' troppo umida, soprattutto in alcune regioni».

Il suo pensiero va all'anno scorso e ci ricorda che «lo scorso giugno è stato quasi completamente asciutto». Dopo un maggio 2024 piuttosto cupo, questa prospettiva è piuttosto incoraggiante.

Ma possiamo fare affidamento sul confronto? «Possiamo dare un'occhiata ai modelli a lungo termine, ma queste previsioni non sono garantite e possono ancora cambiare in modo significativo», ci risponde Marquardt.

L'estate potrebbe essere piacevole

Il meteorologo osa tuttavia dare uno sguardo al prossimo futuro: «Gli attuali modelli a lungo termine suggeriscono che possiamo aspettarci un'estate con temperature superiori alla media e con una tendenza al clima secco». Anche l'istinto di Marquardt punta in questa direzione.

Sono comunque possibili in qualsiasi momento dei fine settimana isolati di pioggia e rovesci. Fare una dichiarazione generale per l'intera durata dei mesi estivi non è solo difficile, ma anche «poco serio».

Tempo probabilmente variabile fino a fine maggio

Quello che l'esperto può invece dire con certezza è che il tempo rimarrà variabile fino a giovedì prossimo: «Dobbiamo essere flessibili e sfruttare al massimo il sole quando appare».

Per gli agricoltori, l'attuale situazione meteorologica è piuttosto fastidiosa, dato che rende più difficile la fienagione, per citare solo un esempio, ma la natura in generale è invece felice perché ha bisogno della pioggia.

«In alcuni casi, abbiamo ancora un deficit idrico che ci portiamo dietro dall'anno scorso». Ma fortunatamente i livelli d'acqua in Svizzera sono per la maggior parte nella zona verde al momento.

Marquardt dà un'ultima occhiata ai modelli e conclude: «Come detto, la situazione meteorologica attuale è un po' confusa e rimarrà tale fino alla fine del mese». Ma l'atmosfera è un sistema caotico e quindi talvolta è imprevedibile, e potrebbe riservarci delle sorprese.

Potete trovare le previsioni meteo per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica cliccando qui.