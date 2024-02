Un carro armato Leopard 1: Ruag ne ha acquistati 100, ma le circostanze in cui quest'operazione è avvenuta sollevano interrogativi. (foto d'archivio) Bild: Keystone

L'acquisto senza un cliente, gli aumenti discutibili dell'affitto di uno spazio di stoccaggio e centinaia di migliaia di franchi di spese inutili: il rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) sull'acquisto di carri armati Leopard da parte di Ruag solleva molti interrogativi. blue News ha interpellato i diretti interessati.

Nel 2016 l'azienda di difesa Ruag ha speso 4,5 milioni di franchi per acquistare 100 carri armati Leopard 1 usati e numerosi pezzi di ricambio. Già allora c'era l'idea di chinarsi su questa decisione.

L'accordo ha portato a forti disaccordi. La scorsa estate, i carri armati sono stati al centro dell'attenzione pubblica quando il Consiglio federale ha annullato un accordo tra la Ruag e la Rheinmetall. Ruag avrebbe dovuto trasferire 96 carri armati all'Ucraina tramite la società tedesca di armamenti.

L'affare ha trovato ampio spazio nel dibattito pubblico e sono venute alla luce sempre più incongruenze. Al punto tale che persino la stessa Ruag non ha avuto altra scelta che quella di commissionare un'indagine esterna.

Contemporaneamente, anche la Commissione federale delle finanze (CDF) ha avviato un'inchiesta. Il rapporto in cui si descrive quello che si è trovato è disponibile da mercoledì sera. Il suo contenuto ha causato confusione in diverse occasioni.

Il rapporto fa luce per la prima volta su come si è svolto esattamente il processo di acquisto e su cosa è andato storto dietro le quinte. blue News ha analizzato il rapporto del CDF ed elencato le procedure, le domande e i processi più importanti.

Acquisto di carri armati senza clienti

Già nel 2015 Ruag sapeva che 100 carri armati Leopard 1 erano parcheggiati inutilizzati in Italia. Le loro condizioni erano descritte come pessime, ma quei blindati dovevano essere usati principalmente come deposito di pezzi di ricambio.

Un dirigente di Ruag ha quindi incaricato l'ufficio legale della ditta di redigere un contratto per l'acquisto all'inizio di febbraio 2016. La condizione: sarebbe stato finalizzato solo se Ruag avesse trovato un acquirente definitivo.

Circa sei settimane dopo, l'inversione di rotta: a fine marzo 2016, Ruag ha deciso di acquistare i carri armati, anche se non aveva trovato nessun cliente. Alla fine di aprile, il Gruppo ha firmato il contratto con il dipartimento competente del Ministero della Difesa italiano.

«L'oggetto del contratto era costituito da 100 carri armati Leopard 1 usati e relative parti di ricambio in eccedenza e strumenti speciali dell'esercito italiano. Il prezzo di acquisto concordato era di 4,5 milioni di euro», si legge nel documento reso pubblico.

Il procedimento adottato solleva delle domande: il contratto in questione non è menzionato in nessun verbale interno di Ruag. Nell'operazione è stato coinvolto solo l'ufficio legale.

Inoltre, non c'è alcuna autorizzazione da parte della direzione del Gruppo Ruag. Il motivo non è chiaro.

Ruag ha spiegato così a blue News la svolta nella decisione di acquisto: «La direzione dell'allora divisione Ruag Defence era convinta che sia i veicoli che i pezzi di ricambio potessero essere venduti con un profitto».

Aumento discutibile dell'affitto

Nel 2017, Ruag ha firmato un contratto con la società di servizi italiana Goriziane, che è specializzata nella revisione e manutenzione di veicoli militari.

L'accordo prevedeva che Goriziane si occupasse del ritiro, della manutenzione e dell'esportazione dei 100 carri armati al cliente finale per conto di Ruag.

Secondo il contratto, erano stati stanziati 1,5 milioni di euro per la raccolta e lo stoccaggio presso la sede di Goriziane. L'affitto del magazzino ricambi esterno era stimato in 5.000 euro al mese, mentre il deposito delle armature sarebbe stato gratuito per i primi cinque anni.

Vista del quartier generale di Ruag a Emmen, nel canton Lucerna: per la prima volta viene svelato cosa avvenne dietro le quinte durante l'acquisto dei carri armati Leopard 1. Bild: Keystone

Ma poi è successo qualcosa di inspiegabile: Ruag Germania, una filiale di Ruag Svizzera, ha firmato un addendum al contratto nel 2021. In esso Ruag ha aumentato l'affitto del magazzino ricambi da 5.000 euro a 18.000 euro, non annullabile per otto anni.

«Da un punto di vista commerciale è incomprensibile che il prezzo dell'affitto sia stato più che triplicato retroattivamente e che sia stato concordato un periodo fisso di otto anni», scrive il CDF nel suo rapporto.

Inoltre, non è chiaro perché Ruag Germania e non Ruag Svizzera abbiano firmato l'addendum al contratto.

Centinaia di migliaia di franchi spesi inutilmente

Un'altra scoperta del CDF riguarda l'attività con la società tedesca Global Logistics Support (GLS), con la quale Ruag aveva un accordo di distribuzione in Germania dal 2014.

Dopo la creazione di Ruag Germania nel 2019, Ruag ha annullato l'accordo con GLS. Secondo l'audit, il contratto avrebbe potuto essere annullato entro sei mesi.

Ma ciò non è avvenuto. Il 26 novembre 2019 i dirigenti delle due società hanno firmato un accordo di risoluzione «con notevoli svantaggi finanziari» per Ruag, come ha rilevato il CDF. Ruag si è impegnata a pagare «il 2% del suo fatturato in Germania, ma almeno 500.000 euro» dall'agosto 2020 alla fine del 2023.

Secondo il CDF, il fatturato di GLS negli anni precedenti ammontava a 1 milione di euro. Non è inoltre chiaro perché Ruag non abbia risolto il contratto in modo corretto, ma abbia invece pagato dei soldi per l'uscita.

«Questo indennizzo minimo è altamente sproporzionato e sembra tenere conto della perdita di affari futura», scrive il CDF. L'accordo non è stato autorizzato dal capo divisione responsabile, come invece è richiesto.

Aperto un procedimento per corruzione in Germania

Anche l'aumento dei prezzi di affitto e l'onerosa cancellazione dei contratti sollevano interrogativi. Secondo il CDF, al momento non è chiaro perché Ruag abbia concluso questi accordi sfavorevoli.

L'azienda ha dichiarato a blue News che le domande sono «oggetto dell'indagine non ancora conclusa che Ruag ha commissionato allo studio legale Niederer Kraft Frey». L'appaltatore della difesa non ha voluto fornire ulteriori informazioni.

È chiaro che la Procura di Verden, in Germania, sta conducendo un procedimento per corruzione contro cinque tedeschi in relazione al business dei veicoli blindati di Ruag.

Di conseguenza, è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare presso la sede tedesca. Non è chiaro se i procedimenti siano collegati a questi due affari. Interpellata da blue News, la Procura di Verden si è limitata a dichiarare che l'indagine è in corso e che quindi «al momento non è possibile fornire ulteriori dettagli».

Opaco avanti e indietro

Il 27 novembre - appena un giorno dopo che Ruag aveva rescisso il contratto di distribuzione con GLS - quest'ultima ha firmato un contratto d'ordine con Ruag per 25 carri armati Leopard 1 a soli 500 franchi ciascuno. In seguito, però, le due parti non sono riuscite a trovare un accordo e si sono scambiate il prezzo d'acquisto.

Ruag sostiene di aver raggiunto un accordo di ritiro con GLS, probabilmente a causa dell'interesse che Rheinmetall ha mostrato nel frattempo per i carri armati. GLS, invece, voleva prendere i pezzi di ricambio dei carri armati. È quindi in corso una controversia legale.

Nonostante questa disputa, Ruag ha concluso un accordo provvisorio con Rheinmetall per la vendita di 96 carri armati, che dovevano poi essere ceduti all'Ucraina attraverso un Paese terzo. Il Consiglio federale ha però respinto l'accordo.

I 25 carri armati hanno comunque lasciato la Svizzera per Rheinmetall alla fine di gennaio. Sono destinati a colmare le lacune esistenti nelle scorte dei Paesi della NATO o dell'Unione Europea. È escluso un trasferimento all'Ucraina.