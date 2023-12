L'orrore del fentanyl circola anche in Svizzera

Una scena da San Francisco in California: la città è l’epicentro della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Migliaia di senzatetto si accampano per strada e ogni settimana circa dieci persone muoiono a causa della droga. IMAGO/Sipa USA

Il fentanyl è ormai al centro della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti e il suo consumo, come è risaputo, spesso porta alla morte. Secondo quanto riferito dai media, questa droga dell'orrore è in circolazione anche in Svizzera da tempo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il fentanyl è un oppioide generalmente somministrato sotto forma di cerotti come potente antidolorifico, ma è anche usato come droga ricreativa. Il farmaco è al centro della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti.

L’epidemia di oppiacei americana causa decine di migliaia di morti ogni anno.

Adesso le segnalazioni aumentano anche nei punti di contatto in diverse città svizzere. Secondo i media si tratta sia di un aumento delle richieste di consulenza che dei casi di prima istanza.

L'oppiaceo si utilizza direttamente con un cerotto oppure lo si rimuove da questo e lo si mescola con l'eroina. Mostra di più

L'abuso dell'antidolorifico fentanyl è diventato un'epidemia negli Stati Uniti, dove ha provocato dei seri problemi. Il farmaco svolge un ruolo importante nella crisi degli oppioidi statunitense, che miete decine di migliaia di vite ogni anno.

I politici della sanità in Europa sono altrettanto nervosi. Gli esperti svizzeri delle dipendenze si aspettano da tempo l'arrivo della droga sintetica che potrebbe causare problemi nel nostro Paese.

Diversi casi in Svizzera

Quest'anno sono aumentate le segnalazioni da diverse città svizzere, riferisce «20 Minuten». Ciò significa sia un aumento delle consultazioni che dei casi di primo consumo.

Ad esempio il direttore operativo di Gassenarbeit Luzern, associazione che si occupa di fornire aiuto sociale, Adrian Klaus racconta al giornale: «Quest'anno, per la prima volta, abbiamo avuto qualcuno che si è presentato al nostro punto di contatto e di appoggio con un cerotto di fentanyl».

Qualcosa di simile si sente da Soletta: secondo Sibylla Motschi, responsabile del punto di contatto e di appoggio presso l'istituto di aiuto per le dipendenze Perspektive, gli assistiti hanno riferito che i cerotti di fentanyl «sono comparsi "sulla strada" per un breve periodo di tempo».

E in Ticino?

Dal Ticino si riscontra una situazione invece più calma. Ai microfoni della RSI, lo scorso agosto, Mirko Steiner, direttore del Centro terapeutico Villa Argentina a Gentilino, ha dichiarato: «Per intanto noi in Ticino e Svizzera non abbiamo questa allerta [fentanyl]».

Anche il direttore sanitario di Ingrado, il centro dei servizi per le dipendenze in Ticino, Alberto Moriggia, sostiene che rispetto agli Stati Uniti la situazione in Svizzera e quindi a sud delle Alpi è molto diversa, a partire dalle cure per la dipendenza che sono molto più all’avanguardia, sia come accesso che come terapie.

Di vere e proprie segnalazioni nei centri di contatto sul territorio ticinese i media regionali non ne parlano.

«È come l’eroina sotto l’effetto di steroidi anabolizzanti»

La fondazione d'aiuto per le dipendenze di San Gallo segnala un «leggero aumento dei trattamenti per la dipendenza da fentanyl» e che la droga è stata rilevata anche in un presunto campione di eroina prelevato dal darknet a Basilea in agosto.

I consumatori si sono rivolti anche ai punti di contatto del Centro nazionale di coordinamento delle dipendenze Infodrog e «hanno posto sporadicamente domande sul fentanyl». In estate Infodrog ha pubblicato una scheda informativa sul medicamento.

Secondo le informazioni di «20 Minuten» sulla scena di Zurigo sono state trovate diverse persone che affermavano di aver già consumato fentanyl. La droga può essere usata sia sotto forma di cerotto che come pillola o agente da taglio per l'eroina.

Un consumatore di 28 anni ha dichiarato di aver fumato eroina mischiata con fentanyl, che descrive «come l'eroina sotto l'effetto di steroidi anabolizzanti».

Una situazione come negli Stati Uniti non è da temere

Il fentanyl è un oppioide sintetico circa 50 volte più potente dell’eroina e 80 volte più potente della morfina e spesso porta alla morte di chi ne fa uso. Ad aprile il rapper Coolio è morto per arresto cardiaco causato da un'overdose del farmaco.

Secondo gli esperti in materia di dipendenze, l'accumulo di casi in Svizzera non fa ancora temere che si verifichino situazioni simili a quelle degli Stati Uniti.

Secondo Marc Vogel, direttore del centro per le dipendenze della clinica psichiatrica universitaria di Basilea, la «struttura di trattamento con terapie sostitutive» è nettamente migliore che in Nord America.

Oltre alle persone già dipendenti dall'eroina, Vogel vede a rischio soprattutto i «consumatori più giovani e disposti a sperimentare». «Prima o poi il fentanyl verrà commercializzato e consumato in Svizzera», conclude.