Tour di discorsi dei consiglieri federali in tutta la Svizzera in occasione della festa nazionale. Ignazio Cassis celebra il Primo agosto in Indonesia. Complessivamente i «ministri» terranno undici allocuzioni.

Quest'anno il discorso sul mitico praticello del Grütli (UR) viene tenuto da Elisabeth Baume-Schneider, la direttrice del Dipartimento federale di giustizia e polizia che in mattinata partecipa a un tradizionale brunch in un caseificio a Muotathal (SZ).

Anche Guy Parmelin inizia la sua giornata con un discorso a un brunch in fattoria a Schwarzsee (FR). Il suo secondo intervento in occasione del Primo agosto sarà invece a Cully (VD).

Da parte sua il presidente della Confederazione Alain Berset – che lascerà la sua carica in governo a fine anno – in occasione della festa nazionale, interviene dapprima a Domdidier (FR) e poi a Losanna.

Albert Rösti tiene due discorsi in due comuni solettesi, ossia Härkingen e Lüterswil-Gächliwil.

Il responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni si reca anche in Ticino dove visita il museo all'aperto Swissminiatur di Melide, mentre la «ministra» delle finanze Karin Keller-Sutter festeggia il Natale della patria a Rapperswil-Jona (SG).

I primi discorsi in occasione della festa nazionale si sono tenuti già ieri sera: Viola Amherd è intervenuta a Lucerna e Berset ad Aegerten (BE).

