Il ministro degli esteri Ignazio Cassis festeggia il Primo agosto con gli svizzeri all'estero nella capitale indonesiana Giacarta. (Foto simbolica) Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis, che celebra il Natale della patria a Giacarta, ha elogiato nel suo discorso la coesistenza tra diverse culture, lingue, religioni e filosofie, ovvero quella caratteristica che accomuna il popolo svizzero e indonesiano.

Nella sua allocuzione tenuta a Giacarta, il ministro degli esteri ha citato il motto nazionale dell'arcipelago: «Bhinneka Tunggal Ika», che tradotto in italiano significa «Unità nella diversità».

«Questo potrebbe essere anche il motto della Svizzera», ha detto oggi Cassis in occasione di un ricevimento organizzato nella capitale indonesiana.

Per il ticinese, le relazioni tra Berna e Giacarta sono un «successo» e ricoprono una vasta gamma di argomenti. Ma per il ministro malcantonese ci sarebbe ancora margine di manovra: «il nostro lavoro per assicurare la nostra prosperità non è mai concluso – sia in patria che all'estero», si legge nella versione scritta del suo discorso.

A suo avviso, quindi, non c'è tempo per dormire sugli allori. «In un ambiente così complesso, dobbiamo coltivare lo spirito dei nostri antenati: la determinazione di andare avanti assieme, uniti nella nostra diversità», ha dichiarato il consigliere federale.

«Dobbiamo mantenere vivo lo spirito innovativo ed imprenditoriale di entrambi i nostri Paesi, dobbiamo mantenere aperta la porta ad un mondo liberale e pacifico», ha concluso.

