Per evitare di ricevere una fattura, sempre più persone evitano di recarsi dal medico nonostante soffrano di disturbi.

I premi di cassa malati sono uno dei motivi per cui sempre più persone si indebitano in Svizzera. Il consulente sociale e sul debito Lorenz Bertsch spiega in un'intervista a blue News perché il sistema, nella sua forma attuale, non funziona ormai più.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Anno dopo anno, gli elevati costi della sanità comportano un nuovo aumento dei premi di cassa malati.

Questo mette sotto pressione soprattutto le persone in condizioni finanziarie precarie.

Lorenz Bertsch, responsabile della consulenza sociale e sul debito della Caritas di San Gallo-Appenzello, spiega in un'intervista a blue News la situazione dei cosiddetti «lavoratori poveri». Mostra di più

Da qualche tempo i costi della sanità sono in costante aumento in Svizzera. Per gran parte della popolazione i premi della cassa malati sono alti, ma gestibili, ma per alcuni questi sono seriamente minacciosi. Si tratta di coloro che già non hanno quasi nulla o hanno già accumulato dei debiti.

Per le persone altamente indebitate, i premi dell'assicurazione sanitaria rappresentano già il 15% del debito totale: nel 2015 la percentuale era dell'8%. Lo dimostrano le nuove statistiche dell'associazione mantello di consulenza sul debito svizzera.

Signor Bertsch, lei offre consulenza a persone indebitate. Che ruolo hanno i premi della cassa malati per le persone che si rivolgono a lei?

Circa l'80-90% delle persone che si rivolgono a noi per una consulenza ha dei debiti proprio con le casse malati. Dopo quelli fiscali, i debiti con le assicurazioni sanitarie sono quelli più grandi in Svizzera.

Sempre più persone ricorrono ai vostri servizi?

Assolutamente sì, al momento siamo sommersi di richieste. Stimiamo che i casi siano aumentati del 20-30% rispetto agli anni precedenti. Il telefono squilla di continuo.

Il consulente Lorenz Bertsch Caritas Lorenz Bertsch è responsabile del dipartimento di consulenza sociale e sul debito della Caritas di San Gallo-Appenzello. È anche responsabile del dipartimento di politica sociale.

Si tratta di uno sviluppo a breve termine?

L'indebitamento non avviene da un giorno all'altro. Se adesso devo pagare dei premi più alti, non significa che mi sto indebitando. Ma i premi sono già aumentati negli ultimi anni. Il problema è che una volta entrati in questo circolo è quasi impossibile uscirne. Se si è fortunati, si può ancora pagare la cassa malati con un pignoramento dello stipendio. Ma non sempre è possibile e quindi ci si rende conto che si tratta di una persona che vive davvero sul lastrico e non ha modo di pagare. Ed è qui che entra in gioco un luogo comune.

Quale luogo comune?

Che molte persone sono responsabili della propria situazione se deliberatamente non pagano i premi. In realtà si tratta per lo più di persone che non è che non vogliono pagare, ma semplicemente non possono farlo perché il loro reddito è troppo basso.

È proprio per persone come queste che esiste il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione malattia (RIPAM). Questo non è sufficiente?

Al momento no, perché la RIPAM non è adeguata all'aumento del costo della vita. Nel Canton San Gallo, la RIPAM è raddoppiata negli ultimi tre anni, passando da 80 a 160 milioni all'anno, il che è sensazionale. L'aumento significativo dimostra però che tre anni fa eravamo ancora lontani da un sistema di RIPAM efficace. E alcuni cantoni non hanno seguito l'esempio.

In linea di principio, la RIPAM è troppo bassa per coprire l'aumento dei premi. E come se non bastasse, sono aumentati anche i costi in altri settori, come la benzina, l'affitto e l'elettricità. È un accumulo di costi che spinge sempre più persone a indebitarsi.

Se non si paga la bolletta dell'elettricità, la corrente viene staccata. Se non si paga l'affitto, si perde la casa. Se non si pagano i premi, gli effetti non sono immediatamente percepibili. È per questo che le bollette rimangono non pagate più a lungo?

Non la metterei in questo modo. Sicuramente pago l'affitto prima di tutto perché ho bisogno di un tetto sopra la testa. Devo comprare il cibo perché ho bisogno di mangiare. Devo guidare la mia auto per andare al lavoro a 60 chilometri di distanza alle 3 del mattino. Quindi ci sono molti «costi obbligatori» che non posso evitare. Se pago tutto il resto, potrei non avere più abbastanza soldi per la cassa malati. Lo stesso vale per le tasse. Quindi in molti casi non è un atto deliberato se qualcuno non paga.

Un altro problema è che la RIPAM non viene erogata a gennaio, ma a volte solo a maggio o giugno. Ad esempio, se una famiglia di quattro lavoratori poveri con un reddito mensile di 3.800 franchi deve pagare 1.000 franchi di premi ogni mese fino alla metà dell'anno, a giugno potrebbe essere già troppo tardi.

È favorevole a un pagamento anticipato della RIPAM?

Assolutamente sì. La RIPAM dovrebbe essere pagata a partire da gennaio. Nell'esempio di prima, la fattura ammonterebbe forse solo a 200 franchi invece che a 1.000 franchi. Stiamo parlando dei cosiddetti «lavoratori poveri», ossia di persone che lavorano e che vivono al livello di sussistenza, ma che non hanno diritto al sostegno statale sotto forma di assistenza sociale. In Svizzera questi sono i più poveri tra i poveri. La RIPAM è l'unico sgravio di bilancio per queste persone.

Fornite consulenza solo ai lavoratori poveri?

No, la trappola del debito riguarda fondamentalmente tutti. Forniamo consulenza anche a persone con un reddito più elevato. Ma si tratta soprattutto di persone a basso reddito. Spesso inizia con un duro colpo, come un incidente o una malattia. Può capitare a chiunque di indebitarsi.

Il vero problema è che gli stipendi nel segmento dei bassi salari non sono aumentati negli ultimi 20 anni, cioè non sono stati adeguati all'aumento dei costi. Di conseguenza, le persone hanno sempre meno di cui vivere a causa dell'inflazione. E questo, a sua volta, porta a un forte rischio di indebitamento.

Sempre più persone optano per la franchigia massima di 2.500 franchi per pagare premi più bassi. Secondo lei, è una soluzione per aiutare le persone a cadere meno rapidamente nella trappola del debito?

Non è assolutamente una soluzione. Chiunque può ammalarsi o avere un incidente, e allora deve pagare da solo i primi 2.500 franchi. Come può una persona che non ha soldi gestire una cosa del genere? In questo caso, il debito non è causato dai premi, ma dalla partecipazione ai costi. Abbiamo notato che le persone che aumentano la franchigia sono sempre più restie a recarsi dal medico. In caso di dolore, è più probabile che stringano i denti piuttosto che recarsi al pronto soccorso e ricevere una fattura.

Se le persone rinunciano a curarsi a causa della pressione dei costi, questo deve essere un segnale allarmante per un Paese che ha un'ottima offerta sanitaria come la Svizzera.

È proprio così. Inoltre, andare dal medico troppo tardi può risultare ancora più costoso. I costi successivi di un trattamento tardivo sono infatti ancora più elevati.

Il problema è destinato a peggiorare: i premi sono aumentati in media dell'8,7% nell'anno in corso. E le prime previsioni per il 2025 prevedono un ulteriore aumento del 5% o più. Il numero di persone indebitate aumenterà di conseguenza?

Sì, è un dato di fatto. Ci sarà un aumento massiccio del numero di persone indebitate. Soprattutto in combinazione con gli altri costi già citati, anch'essi in aumento, sempre più persone si indebiteranno. A nostro avviso, si tratta di una bomba a orologeria socio-politica.

Come ci si può proteggere da questa trappola del debito?

Raccomandiamo alle persone di creare un sistema automatico. In altre parole, di pagare i premi dell'assicurazione sanitaria con addebito diretto e le tasse con un ordine permanente mensile. Naturalmente, questo diventa problematico se in cambio non ci sono soldi per il cibo. In caso contrario, però, è molto difficile fare altro a livello di bilancio, soprattutto perché le persone sono di solito già molto frugali.

Hai problemi di soldi? Niente paura, il Canton Ticino ha redatto un elenco degli enti, uffici e servizi che possono aiutarti in caso di debiti nell'ambito del progetto «Il franco in tasca - Misure cantonali di prevenzione all’indebitamento eccessivo»: trovi la lista completa cliccando qui.