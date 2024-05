Nel fine settimana si è verificato un errore nell'app delle FFS. archivio Keystone

A causa di un errore nell'app delle FFS, nel fine settimana numerosi viaggiatori hanno preso delle coincidenze sbagliate. Le FFS hanno dovuto addirittura inviare del personale sul posto per informare le persone e indirizzarle verso i mezzi pubblici corretti per arrivare a destinazione.

zis Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Nel fine settimana si è scatenato il caos nell'app delle FFS.

Numerosi viaggiatori hanno preso coincidenze sbagliate a causa di errori del sistema.

Di conseguenza, le FFS hanno dovuto addirittura inviare del personale sul posto per informare le persone e indirizzarle verso i mezzi pubblici corretti per arrivare a destinazione. Mostra di più

L'app delle FFS, una delle applicazioni più scaricate in Svizzera, ha causato una notevole confusione tra i viaggiatori lo scorso fine settimana.

Come riportato dalla «Basler Zeitung», chi voleva viaggiare dalla stazione centrale di Zurigo a Berna poco dopo le 13.00 ha ricevuto un'insolita raccomandazione di collegamento: prima con la S5 per Wetzikon, poi con un autobus speciale per Münsingen-Kapellenweg e infine con la S1 fino a Berna.

Secondo l'app delle FFS, questo percorso sarebbe dovuto durare un'ora e 19 minuti.

Ma quell'autobus non esiste e di certo non potrebbe coprire il percorso in sei minuti. Questo errore è stato particolarmente problematico per i turisti che non hanno familiarità con la geografia svizzera.

Molti inoltre hanno preso la S5 nella direzione sbagliata. Le FFS hanno risposto a questo errore inviando del personale sul posto per informare i viaggiatori fuorviati e indirizzarli verso il treno corretto.

Codice di fermata sbagliato

L'errore non è però imputabile alle FFS. Secondo la portavoce Sabrina Schellenberg, la direzione dei trasporti del Lago di Zurigo e dell'Oberland (VZO) ha fornito dati errati in tempo reale per gli autobus sostitutivi del treno.

Un errore nei codici delle fermate ha portato a registrare nel sistema la fermata «Münsingen-Kapellenweg» invece della fermata «Kempten ZH». Ciò ha causato la deviazione virtuale attraverso il comune bernese.

Le FFS hanno immediatamente informato la VZO dell'errore e hanno inserito un messaggio corrispondente nell'orario online. Nelle stazioni interessate sono stati fatti annunci regolari e domenica i consulenti alla clientela erano in servizio per assistere i viaggiatori.

Da lunedì l'errore è stato risolto e i viaggiatori possono tornare a utilizzare l'app FFS senza alcun problema.