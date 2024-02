Le azioni legali intentate dagli investitori contro UBS per le condizioni finanziarie dell'acquisizione di Credit Suisse saranno riunite in un unico procedimento presso il Tribunale commerciale di Zurigo. Secondo l'Associazione svizzera di protezione degli investitori (SASV), si tratta di oltre 30 cause in totale.

Immagine d'archivio. sda

UBS sarà inoltre chiamata a informare il tribunale di tutti gli altri procedimenti con una base giuridica simile avviati contro la banca in tutto il mondo, secondo quanto si legge su una lettera informativa odierna, resa disponibile all'agenzia AWP.

Il Tribunale commerciale aveva concesso alla banca 20 giorni per procedere in tal senso – la scadenza era prevista il 15 dicembre 2023 – prima di prorogare il tutto fino al 10 gennaio 2024. La risposta di UBS è stata consegnata e inoltrata alle parti in causa. Si tratta di 150 pagine più allegati, scrive la SASV

L'associazione di tutela degli investitori rappresenta circa 1500 piccoli azionisti di Credit Suisse. Anche la start-up losannese Legalpass, alla quale fanno capo oltre 3000 azionisti, ha sporto denuncia. Con le loro azioni vogliono ottenere un migliore risarcimento per i titoli di Credit Suisse venduti a UBS

Nell'ambito dell'acquisizione, gli azionisti di Credit Suisse hanno ricevuto 1 azione UBS per 22,48 azioni Credit Suisse. Al momento dell'annuncio della transazione, il 19 marzo 2023, ciò corrispondeva a un prezzo di acquisto di circa 3 miliardi di franchi per l'insieme di Credit Suisse.

Nell'ultimo giorno di contrattazione prima dell'annuncio, CS era però valutato in borsa 7 miliardi di franchi, ossia più del doppio.

