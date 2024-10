Vreni Brun (85 anni) utilizza quotidianamente i media digitali. In collaborazione con Marcel Curien, formatore ed esperto di media, fornisce consigli per le persone anziane. Swisscom

Questa anziana ci mostra come si fa: l’attrice Vreni Brun spiega quali sono le insidie del mondo online. Lei stessa naviga ogni giorno su Facebook, TikTok e simili.

Hai fretta? blue News riassume per te: Internet offre anche alle persone anziane la possibilità di informarsi e coltivare contatti sociali.

Vreni Brun è online ogni giorno e apprezza i vantaggi del mondo digitale.

Swisscom offre supporto alle persone dall’età scolare fino in età avanzata nell’utilizzo sicuro dei media digitali. Mostra di più

Vreni Brun, quali dispositivi digitali utilizza?

Il tablet lo uso raramente, il computer solo quando devo stampare qualcosa. Ma sono spesso al cellulare e compro sempre l’ultimo modello di iPhone per rimanere al passo con i tempi.

Con quale frequenza utilizza i media digitali?

Ogni giorno, se ho tempo, anche più volte al giorno. Come attrice vengo spesso ingaggiata per la pubblicità. Una volta che i video sono online, voglio vedere le reazioni. Quando mi trovo in un annuncio o su un cartellone, scatto una foto e la pubblico sul mio profilo.

Qual è la sua app preferita?

WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok – mi piace caricare reel e foto. E, come tutti, mi piace naturalmente l’app meteo con radar pioggia e previsioni.

È sempre stata così aperta alle nuove tecnologie?

A dire il vero sì. Quando ho terminato l’apprendistato come impiegata di commercio, utilizzavo la macchina da scrivere e la stenografia. Lavoravo nell’Amministrazione federale e mi hanno dato un computer: era una scatola enorme! Ne sono rimasto subito entusiasta e ho frequentato corsi, anche di perfezionamento. Più tardi è arrivato il mouse, un altro highlight. Ho acquistato il mio primo laptop poco prima del pensionamento.

È protagonista del nuovo video di Swisscom sull’uso dei media digitali. Quali sono i vantaggi personali dei media digitali?

Come attrice, viaggio spesso con i mezzi pubblici. Durante il viaggio, controllo nell’app FFS se arriviamo puntuali e su quale binario parte il treno in coincidenza. Non potrei proprio farne a meno. La digitalizzazione mi porta solo vantaggi.

Quali benefici vede per le persone anziane?

Possiamo rimanere in contatto con amici e familiari senza uscire di casa. Per me non è così importante, ma per le persone anziane con figli o nipoti che vivono all’estero, rivedersi tramite videochiamata è davvero una gran cosa.

Tuttavia, ci sono anche rischi come le frodi su Internet, il phishing o la criminalità informatica. Ha consigli su come le persone, anche anziane, possono proteggersi?

Uso password forti per i miei login, quindi non del tipo vreni1234. Spesso sono proprio queste piccole cose ad avere un grande impatto. Questo include anche bloccare il cellulare o il tablet mentre non lo si usa, in modo che nessun altro possa utilizzarlo. A dire il vero, lo faccio solo da quando l’esperto Swisscom Marcel Curien me l’ha spiegato durante le riprese del video. Anch’io sto ancora imparando…

A proposito di apprendimento, utilizza la piattaforma didattica Swisscom Campus per informarsi?

Sì, leggo volentieri i consigli e li provo personalmente, ad esempio quelli riguardanti l’intelligenza artificiale. Chi si sente insicuro deve chiedere aiuto. Questo è il segreto.

Come affronta personalmente questi rischi?

Qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio sul cellulare: «Cara mamma, ho avuto un infortunio…» Ho capito subito che era spam. Se non conosco il mittente, sono particolarmente critica.

Cosa si augura per il futuro?

Che non sia più pericoloso muoversi online. Ricevo continuamente e-mail di spam, che sembrano provenire dalle mie banche e casse malati. Sui social media mi scrivono uomini che si spacciano per vedovi benestanti.

Immagino che non ci caschi?

No. E ricordo sempre alle mie amiche di non cliccare sui link nelle e-mail, potrebbe trattarsi di spam. Molti dei miei amici usano il cellulare solo per telefonare. Penso sia importante che i giovani parlino con le persone anziane per affrontare questi temi. Bisogna richiamare l’attenzione della gente, soprattutto degli anziani che non conoscono ancora molto bene l’argomento.

