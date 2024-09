I generatori di testo basati sull'IA aiutano a elaborare nuove idee di scrittura e a svolgere compiti semplici. Pexels, Canva Studios

I software di scrittura IA sono strumenti affascinanti in grado di eseguire al nostro posto tanti compiti di routine. Ma come funziona esattamente l'intelligenza artificiale?

In collaborazione con Swisscom In collaborazione con Swisscom

Hai fretta? blue News riassume per te: Gli strumenti di scrittura basati sull'intelligenza artificiale generano contenuti in automatico semplificando l'attività di scrittura.

Tante piattaforme consentono di caricare ed elaborare documenti.

Le conoscenze di un sistema IA sono limitate alla base di dati utilizzata per addestrarla. Mostra di più

A tutti capita di trovarsi in queste situazioni: è quasi sera e la candidatura non è ancora pronta, oppure siamo alla ricerca di una bella idea per un testo, ma in quel momento proprio non ci viene in mente nulla. Nei giorni in cui la nostra energia creativa se ne sta beata da qualche altra parte, i generatori di contenuti IA possono essere di grande aiuto.

Semplificano l'attività di scrittura generando testi automaticamente, proponendo formulazioni o completando intere frasi. Se per esempio siamo a corto di idee per una poesia, si può inserire una richiesta, cosiddetto «prompt», nel campo di testo dell'IA del tipo: «Scrivi una poesia d'amore».

Cosa sono i software di scrittura IA?

Marcel Curien, responsabile di competenza mediatica in Swisscom, spiega cosa c'è dietro la poesia che abbiamo generato con l'IA:

«Gli strumenti di scrittura basati sull'IA utilizzano algoritmi e analizzano grandi volumi di dati per identificare modelli e tendenze.» Marcel Curien Responsabile di competenza mediatica in Swisscom

Sulla base delle informazioni raccolte, il sistema di intelligenza artificiale è in grado di creare, analizzare e migliorare in modo autonomo i contenuti. I programmi IA sono addestrati per redigere diverse tipologie di testo, come ad esempio articoli, storie, descrizioni di prodotti o, appunto, poesie.

Un importante ausilio per la vita di tutti i giorni

Per ricevere risposta a domande semplici basta digitare la domanda nel campo del chatbot e attendere la risposta generata dall'IA. Nel prompt si possono definire la lunghezza e le caratteristiche della risposta.

Se per esempio la poesia generata dall'IA ci risulta troppo generica, possiamo fare in modo di ottenere una risposta più precisa definendone le caratteristiche nel prompt. Possiamo anche chiedere all'IA di correggere gli errori di una nostra poesia d'amore o di fare una sintesi di un libro di poesie.

Su Swisscom Campus sono riportati utili suggerimenti per creare prompt efficaci e sfruttare i generatori di contenuti IA.

Caricare ed elaborare documenti

L'intelligenza artificiale è in grado di sviluppare in un battibaleno nuove idee creative per tutte le tipologie di testo. Perciò, in quei giorni in cui non ci viene in mente nulla, possiamo contare sui suggerimenti di ChatGPT o di Gemini.

Per elaborare o tradurre documenti e file, basta trascinarli nella finestra della chat. Alcune piattaforme supportano questa funzione tramite browser, per altre sono necessarie estensioni, come ChatGPT file uploader. Le versioni gratuite sono limitate nelle funzionalità. Per chi le usa tanto, vale la pena abbonarsi, per esempio, a ChatGPT plus.

Per le idee standard, verificare le risposte

I generatori di contenuti IA generano tante idee in breve tempo. Per ottenere buoni risultati si consiglia di continuare a elaborare da soli le idee suggerite dallo strumento.

Inoltre, per essere sicuri è bene verificare da un'altra fonte la correttezza dei contenuti ricevuti. Questo perché, quando l'IA non trova una risposta a una determinata domanda, può essere che semplicemente se la inventi.

IA: conoscerla bene per sfruttarla meglio

Per schiarirsi le idee sul tema dell'intelligenza artificiale, su Swisscom Campus sono raccolte informazioni importanti e webinar dedicati all'IA e ad altre tematiche del digitale.

Quando si parla di IA, vale la pena provarla. «Conoscere le prassi della protezione dei dati e le tecniche per la costruzione di prompt aiuta a ottenere risposte più precise e a tutelare i propri dati», spiega Marcel Curien.