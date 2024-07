Le auto elettriche sono sempre più apprezzate, anche per le ferie: sono più ecologiche, più silenziose e spesso più convenienti in termini di manutenzione rispetto ai veicoli con motore a combustione. Pexels, Avinash Patel

Chi pianifica le proprie vacanze con un’auto elettrica compie un importante passo a favore della protezione dell’ambiente. Nel tempo libero o per lavoro, l’elettromobilità presenta molti vantaggi.

Hai fretta? blue News riassume per te: Le auto elettriche sono popolari e, grazie ai loro vantaggi, pratiche compagne di viaggio per le vacanze.

Con il giusto mix energetico le auto elettriche hanno un bilancio climatico migliore rispetto alle auto a combustione.

Swisscom punta sull’elettromobilità avvicinandosi di un ulteriore passo all’obiettivo «emissioni nette pari a zero entro il 2035». Mostra di più

Auto a noleggio per le vacanze o vettura per tutti i giorni: chi punta sulla mobilità elettrica viaggia in corsia di sorpasso. Oltre a essere più silenziose e convenienti, le auto elettriche sono soprattutto più ecocompatibili rispetto alle auto tradizionali.

«Gli studi mostrano che le auto elettriche emettono dal 50 al 70% in meno di CO2 lungo l’intero ciclo di utilizzo, dalla produzione allo smaltimento, rispetto ai tradizionali motori a combustione» Saskia Günther Head of Sustainability di Swisscom

L’elettromobilità contribuisce quindi in modo importante alla protezione dell’ambiente.

Auto elettriche: efficienza e meno emissioni

I motori elettrici sfruttano l’energia con maggiore efficienza rispetto ai motori a combustione. Convertono buona parte dell’energia elettrica in movimento, mentre i motori a combustione disperdono una parte considerevole dell’energia sotto forma di calore.

Saskia Günther, Head of Sustainability di Swisscom., persegue un obiettivo ambizioso: dimezzare entro il 2025 le emissioni della flotta di veicoli. Swisscom

Le auto elettriche possono essere alimentate con energia rinnovabile (eolica, solare o idroelettrica). Ciò riduce la dipendenza dai combustibili fossili e migliora il bilancio climatico. Da anni l’infrastruttura di ricarica viene costantemente ampliata e i tempi di ricarica si sono ridotti, per cui le auto elettriche sono adatte anche per i lunghi viaggi.

Anche Swisscom passa alle auto elettriche

Oltre ai privati, anche le aziende possono fornire un importante contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 convertendosi all’elettromobilità. Swisscom possiede una delle flotte aziendali più grandi della Svizzera ed entro il 2030 passerà ai veicoli elettrici.

Entro l’inizio del 2025 Swisscom integrerà gradualmente nella propria flotta oltre 1200 nuove auto elettriche, tutte le automobili saranno pertanto dotate di propulsione elettrica.

«Entro il 2035 intendiamo raggiungere emissioni di gas serra nette pari a zero lungo l’intera catena di creazione del valore», spiega Saskia Günther, «fornendo in tal modo un contributo significativo alla protezione dell’ambiente in Svizzera».

Un grande progetto, ma cosa significa di preciso «emissioni nette pari a zero»?

Emissioni nette pari a zero: continuare a ridurre le emissioni

Il concetto emissioni nette pari a zero ha acquisito importanza negli ultimi anni. Per le imprese che si sono impegnate a raggiungere questo obiettivo di sostenibilità significa, secondo la SBTi, che devono ridurre le loro emissioni di gas serra.

Al contempo devono compensare con misure di riduzione le emissioni prodotte. Un passo in direzione di questo obiettivo è il passaggio alle energie rinnovabili o all’elettromobilità. Dal 1990 Swisscom ha già ridotto di oltre l’80% le emissioni dirette.

L’azienda si è posta l’obiettivo di ridurre di un ulteriore 10% le emissioni di CO2 entro il 2025, dimezzare le emissioni dirette di CO2 della flotta di veicoli e di cancellarle completamente entro il 2030. Questi obiettivi intermedi sono pietre miliari importanti sulla via verso le emissioni nette pari a zero entro il 2035.

Suggerimenti per conducenti

Anche tu puoi fornire un importante contributo alla tutela dell’ambiente passando alla mobilità elettrica. Prima dell’acquisto informati su costi, possibilità di ricarica e autonomia del veicolo. L’autonomia varia in base al modello, alla capacità della batteria e alle condizioni di guida.

Rispetto ai motori a combustione, l’acquisto di veicoli elettrici è più conveniente nell’utilizzo a lungo termine. Le imposte di circolazione delle auto elettriche sono inferiori, in base al cantone, come pure i costi di manutenzione.

Auto elettrica: cosa è bene sapere

1. Tragitti lunghi Le auto elettriche moderne hanno un’autonomia di 200-500 chilometri a ricarica, alcune addirittura di oltre 600. Mostra di più

2. Stazione di ricarica nelle vicinanze La Svizzera dispone di una fitta rete di stazioni di ricarica pubbliche nella maggior parte dei Cantoni. Prima di partire informati dove puoi ricaricare lungo il tragitto e adatta il tuo itinerario Mostra di più

3. Più conveniente a lungo termine Le auto elettriche sono più costose all’acquisto rispetto alle auto con motore a combustione, tuttavia i costi per la manutenzione e l’esercizio sono inferiori, per cui a lungo termine l’acquisto risulta conveniente. Il mercato propone ormai anche auto d’occasione a prezzo conveniente. Mostra di più