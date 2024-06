Da oltre dieci anni Swisscom devolve il ricavato dei vecchi cellulari alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini Svizzera, anche in occasione della Giornata della famiglia a Berna. Swisscom

Swisscom mette a disposizione un contenitore per la raccolta di cellulari alla Giornata della famiglia di SOS Villaggi dei Bambini. Chi dona il proprio vecchio cellulare, aiuta i bambini in difficoltà.

Sabato 22 giugno, sulla Waisenhausplatz a Berna, in occasione della Giornata della famiglia di SOS Villaggi dei Bambini puoi consegnare i tuoi vecchi dispositivi.

Da oltre dieci anni con Mobile Aid Swisscom sostiene i progetti della Fondazione SOS Villaggi dei Bambini Svizzera in Nicaragua. Mostra di più

In molte economie domestiche in Svizzera i cellulari inutilizzati finiscono dimenticati in fondo a un cassetto. Tuttavia contengono preziose materie prime che possono essere riutilizzate e costituiscono al tempo stesso una donazione importante per i bambini e le famiglie in difficoltà.

Dal 2012 è possibile donare i vecchi dispositivi tramite il programma di economia circolare Mobile Aid di Swisscom. Chi possiede un cellulare che non utilizza più, guasto o ancora funzionante, può deporlo semplicemente nel contenitore di raccolta Mobile Aid in uno Swisscom Shop.

Donare il cellulare alla Giornata della famiglia

Il 22 giugno 2024 sulla Waisenhausplatz a Berna si tiene la Giornata della famiglia di SOS Villaggi dei Bambini. L’obiettivo è mostrare quanto sia importante dare ai bambini bisognosi una casa accogliente e rafforzare le famiglie in difficoltà.

Quest’anno Swisscom metterà nuovamente a disposizione un contenitore per la raccolta di cellulari. I visitatori e le visitatrici potranno deporvi i loro vecchi dispositivi e quindi contribuire con un’importante donazione.

Donare il cellulare: ecco come funziona

Dopo che Swisscom ha ricevuto il cellulare, innanzitutto vengono cancellati i vecchi dati personali. Noi consigliamo di ripristinare le impostazioni di fabbrica del cellulare prima di donarlo.

Swisscom rivende i dispositivi funzionanti e invia quelli guasti al riciclaggio delle materie prime, per poi rimettere in circolazione le materie prime estratte dai dispositivi guasti. I componenti non riutilizzabili vengono smaltiti in modo ecocompatibile. Swisscom devolve la totalità dei proventi della vendita e del riciclaggio alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini Svizzera.

Aiuto ai bambini in Nicaragua

La Fondazione SOS Villaggi dei Bambini Svizzera aiuta i bambini della provincia di Estelí in Nicaragua con cibo e realizzando strutture di sostegno sociale. Le donazioni hanno già permesso di finanziare oltre cinque milioni di pasti per i bambini e costruire asili e scuole.

Il Nicaragua è uno dei paesi più poveri del Sud America e ha alle spalle una lunga storia di rivolte civili e rivoluzioni. Molti dei suoi abitanti sono minacciati dalla povertà, dalla fame e dalla violenza. Questi mali della società colpiscono soprattutto i bambini.

Malgrado gli sforzi profusi per una protezione completa dei minori, lacune legislative e disastri ambientali ostacolano la realizzazione dei diritti dei minori. Molti bambini e famiglie dipendono quindi dagli aiuti umanitari.

Ritorno in circolo

Molti e molte utenti sostituiscono lo smartphone con un modello nuovo prima di quanto sarebbe necessario dal punto di vista tecnico. I dispositivi guasti finiscono spesso in un cassetto e non hanno più uno scopo. In questo modo anche le preziose materie prime rimangono inutilizzate.

La produzione di smartphone grava sull’ambiente ed è quindi importante usare i dispositivi il più a lungo possibile nonché rimettere in circolo le materie prime contenute nei dispositivi mediante il riciclaggio. Mobile Aid permette il riutilizzo e il recupero delle materie prime e sostiene i bambini in difficoltà.

Divertirsi e fare del bene

Oltre al contenitore di Swisscom per la raccolta delle donazioni, la Giornata della famiglia propone un programma variato con intrattenimento, divertimento, punto di ristoro e musica. I giochi per i bambini illustrano in modo ludico il lavoro di SOS Villaggi dei Bambini e l’efficacia della donazione di cellulari.

Chi porta con sé il vecchio cellulare alla Giornata della famiglia può deporlo nel contenitore Mobile Aid di Swisscom. Swisscom

Per la gioia dei bambini a partire dalle 10.00 ci saranno anche l’artista Tante Carmen, una parete per arrampicate alta otto metri e il gioco del memory con tessere giganti. Maggiori informazioni sull’evento: SOS Villaggi dei Bambini: Giornata della famiglia.

