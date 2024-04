Riparare, riutilizzare e proteggere l’ambiente: i giovani danno sempre più importanza alla sostenibilità quando usano lo smartphone. Questo spiega perché la durata della batteria assume un peso maggiore.

Giovani e irresponsabili? Per niente: i risultati di JAMESfocus 2023, il rapporto sull’attuale studio JAMES, mostrano che gli adolescenti sono più sostenibili nell’utilizzo dei cellulari rispetto alle generazioni più anziane.

A differenza degli adulti i giovani utilizzano lo smartphone per molto più tempo, scelgono più spesso un dispositivo d’occasione e più raramente lo sostituiscono con un nuovo modello. Mediamente i teenager tengono lo smartphone poco meno di tre anni; nel 2016 erano solo 1,9 anni.

Circa un quinto (18%) dei giovani da 12 a 19 anni interpellati possiede un dispositivo di seconda mano. Il 42% sceglie di riparare i dispositivi difettosi, a fronte di una minoranza di adulti (7%). I giovani danno quindi un importante contributo all’economia circolare.

Economia circolare significa utilizzare prodotti e materiali quanto più a lungo possibile e infine riutilizzarli. Poiché la produzione di nuovi dispositivi richiede materie prime preziose, come i metalli preziosi, e ha un impatto sull’ambiente, è importante utilizzare i cellulari il più a lungo possibile e ripararli anziché acquistare un nuovo modello.

Dai risultati dello studio sui media emerge che, in caso di guasti gli adulti sostituiscono il cellulare più spesso dei giovani. Un motivo frequente che spinge ad acquistare un nuovo dispositivo è la batteria che si scarica velocemente.

Una batteria che si scarica velocemente può essere sostituita senza problemi e anche altri difetti possono essere riparati. Un dispositivo fuori uso non deve essere necessariamente sostituito con uno nuovo. I dispositivi d’occasione verificati hanno una buona durata della batteria. Swisscom, per esempio, propone diverse offerte rigenerate e assicura una garanzia di dodici mesi.

Con Refreshed Swisscom offre smartphone rigenerati in diverse condizioni di qualità. Dal 2016 il numero di dispositivi ritirati e rigenerati ha registrato un forte aumento.

I dispositivi d’occasione di Swisscom funzionano perfettamente, hanno una durata della batteria pari ad almeno l’80% della durata originaria e sono verificati in oltre 35 punti di controllo. Un cellulare usato è un’alternativa conveniente a un dispositivo nuovo e ti permette di proteggere l’ambiente.

Questo contributo è stato realizzato in collaborazione con Swisscom

Swisscom si impegna per la sostenibilità ecologica, sociale ed economica: per la protezione dell’ambiente, uno stile di vita sostenibile e un uso responsabile dei nuovi media. Nel 2023, Swisscom è stata premiata per la terza volta consecutiva come «l’azienda di telecomunicazioni più sostenibile al mondo». Swisscom Campus propone conoscenze e consigli preziosi nonché informazioni sui media digitali e sul loro utilizzo nella vita quotidiana.