Per la produzione di dispositivi elettronici, come i telefoni cellulari, sono necessarie materie prime metalliche la cui estrazione richiede notevoli risorse e genera elevate emissioni di CO2. Una buona alternativa è l’«urban mining»: l’estrazione urbana!

Per scovare delle preziose materie prime non è necessario un metal detector: infatti, molti vecchi cellulari – che contengono metalli preziosi come argento, oro, titanio e altre materie prime preziose – giacciono in casa inutilizzati. Riciclarli contribuisce alla protezione dell’ambiente, poiché i materiali provenienti dagli apparecchi disusati possono essere riciclati e riutilizzati per produrre apparecchi nuovi. Questo rende la nostra cantina un’autentica miniera urbana.

Urban mining: l’estrazione di materie prime del futuro

In natura le materie prime metalliche sono presenti in quantità limitata e la loro estrazione è sovente fonte di inquinamento ambientale. L’urban mining sfrutta i vantaggi dell’economia circolare riutilizzando metalli già estratti.

«Grazie all’urban mining, i metalli già utilizzati vengono riciclati e reimmessi nel ciclo», spiega la geologa Monica Vogel, evidenziando che l’economia circolare consente di ridurre le emissioni di CO 2 e di non gravare ulteriormente sull’ambiente.

Rivalorizzare: ecco cosa puoi fare

Swisscom promuove l’urban mining attraverso svariate proposte di rivalorizzazione.

Tramite «Buyback» puoi vendere il tuo vecchio cellulare a Swisscom, in modo da realizzare un piccolo profitto e allo stesso tempo sostenere l’economia circolare.

Se preferisci fare un dono, puoi affidare il tuo vecchio cellulare a «Mobile Aid». A seconda delle condizioni, il dispositivo verrà rigenerato e venduto di seconda mano, oppure riciclato e le materie prime accuratamente differenziate. L’intero ricavato viene donato alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini Svizzera.

