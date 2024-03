Phishing (pronunciato fiscing) è una forma diffusa di truffa in internet, il cui scopo è carpire password e dati. Tuttavia, chi sa come proteggersi non cadrà facilmente vittima dei truffatori nella rete.

Link sospetti, e-mail falsificate o trasferimenti bancari tramite la rete Wi-Fi pubblica: chi naviga online può facilmente cadere preda dei truffatori in internet. Questi suggerimenti ti aiutano a riconoscere gli attacchi e a proteggere i tuoi dati.

Gli smartphone sono ormai compagni irrinunciabili della nostra vita quotidiana. Tramite internet scambiamo talvolta informazioni e dati strettamente privati, per cui può essere difficile mantenere una visione d’insieme e non rimanere vittime di tentativi di frode. Altrettanto importante è conoscere i rischi e adottare misure precauzionali.

Nel video Marcel Curien, esperto di Swisscom, fornisce 10 consigli su come puoi proteggerti dalla cibercriminalità.

Swisscom assiste gli utenti con guide, video didattici e corsi che mostrano come navigare in sicurezza nella rete.

Spesso i tentativi di frode si riconoscono dai dettagli. Diffida dei siti web che sembrano poco seri e sono pieni di pubblicità e pop-up. Per ingannare, il phishing utilizza imitazioni fedeli fin nei dettagli delle e-mail ufficiali delle aziende, contenenti link a siti web contraffatti. Le riconosci dagli errori di ortografia o dall’indirizzo sospetto del mittente.

Alcune e-mail di phishing cercano di farti aprire gli allegati all’e-mail con minacce o richieste urgenti. Se hai aperto per sbaglio un simile allegato, puoi segnalarlo all’ Ufficio federale della cibersicurezza.

Per impedire a estranei l’accesso ai tuoi dispositivi, dovresti crittografarli biometricamente ad esempio con il riconoscimento facciale. Per i dati di login raccomandiamo l’autenticazione a due fattori e codici di accesso anziché semplici password. Usa un password manager per avere una panoramica chiara delle tue password.

Le reti accessibili pubblicamente sono più facili da hackerare delle reti crittografate. Non dovresti quindi eseguire nessuna transazione sensibile, come i trasferimenti bancari, tramite simili reti.

Questo contributo è stato realizzato in collaborazione con Swisscom

