Le auto elettriche viaggiano senza emissioni e rispettano maggiormente il clima rispetto ai veicoli con motori a combustione, salvaguardando l’ambiente e anche l’udito. Swisscom

Tre anni fa Swisscom ha arricchito il proprio parco veicoli con i primi tre veicoli elettrici. Ora l’azienda converte l’intera flotta di autovetture alla mobilità elettrica e ha ordinato ben 1200 veicoli con motore elettrico.

Chi guida spesso o abita vicino a una strada molto trafficata lo sa: la mobilità è un’importante fonte di rumore e contribuisce in larga misura alle emissioni di CO 2 . La combustione dei carburanti nei motori causa grandi quantità di CO 2 e altri gas a effetto serra.

Con un totale di quasi 2500 veicoli commerciali e autovetture, Swisscom gestisce uno dei maggiori parchi veicoli aziendali della Svizzera. Pianificato già da tempo, il passaggio all’elettromobilità entra ora nel vivo all’insegna di: fatti non parole.

Mobilità sostenibile

Dall’estate del 2020 Swisscom è un’azienda clima-neutrale. «Optando per le auto elettriche possiamo ridurre in modo significativo le nostre emissioni», spiega Saskia Günther, Head of Sustainability di Swisscom. «Ci siamo posti l’obiettivo ambizioso di dimezzare entro il 2025 le emissioni dirette di CO 2 nella mobilità e di eliminarle completamente entro il 2030.»

Il passaggio di Swisscom all’elettromobilità inizia con le autovetture. Il primo importante passo è ormai cosa fatta con l’ordine di 1200 auto elettriche che saranno consegnate nei prossimi mesi.

Saskia Günther: «Con circa 2500 veicoli, Swisscom possiede la più grande flotta aziendale della Svizzera.» Swisscom

«Proseguiamo coerentemente sulla strada intrapresa della mobilità sostenibile. Dopo aver iniziato tre anni fa con veicoli pilota, ora stiamo elettrificando l’intera flotta di autovetture», aggiunge Saskia Günther.

Un passo dopo l’altro per la protezione dell'ambiente

Attualmente tutte le autovetture vengono sostituite con auto elettriche. La conversione del parco veicoli commerciali seguirà in un secondo momento. «Entro il 2025 la metà dei nostri veicoli viaggerà in elettrico ed è nostra intenzione passare a una flotta aziendale elettrificate entro il 2030», spiega Saskia Günther. «Un obiettivo molto ambizioso considerati i 2500 veicoli della flotta.»

