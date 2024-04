Nel nuovo programma di Swisscom i bambini analizzano nel dettaglio la catena di creazione del valore dello smartphone: apprendono il valore di uno smartphone e come utilizzarlo in modo sostenibile. Pexels, Gustavo Fring

Un cellulare contiene oltre 60 materie prime, la cui estrazione ha un impatto su di noi e sulla natura. Grazie a un semplice espediente, i bambini sono in grado di comprendere la correlazione tra il loro comportamento e la sostenibilità.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Oltre a influenzare la vita privata dei bambini, la digitalizzazione si riflette anche sulla quotidianità scolastica.

È importante che gli allievi comprendano quali conseguenze ecologiche e sociali hanno gli smartphone, in modo da poter sviluppare un comportamento di consumo sostenibile.

Il materiale didattico e i corsi di Swisscom aiutano gli insegnanti a rafforzare queste competenze durante la lezione. Mostra di più

Sono finiti i tempi in cui il cellulare veniva utilizzato di nascosto sotto il banco, per sbirciare le risposte durante la verifica. Anche nella vita scolastica quotidiana i dispositivi digitali come smartphone e tablet sono ormai i compagni fissi, fedeli e importanti, di allievi e allieve.

Swisscom ha quindi sviluppato un programma per le scuole, per permettere agli allievi di apprendere un uso responsabile e sostenibile dei dispositivi digitali.

L’importanza del valore emozionale

I dispositivi digitali possiedono un elevato valore emozionale per i bambini: uno smartphone o un tablet consentono il contatto con gli amici, catturano i momenti importanti e sono qualcosa di molto personale. Sfruttiamo questo valore emozionale per trasmettere le conoscenze, afferma Saskia Günther, Head of Sustainability di Swisscom.

Il programma per allievi e allieve di quinta e sesta classe tratta temi di sostenibilità complessi in modo pratico e adeguato all’età: «Per mezzo dello smartphone, oggetto che i bambini conoscono bene dalla loro vita quotidiana, si possono spiegare argomenti relativi alla sostenibilità con esempi comprensibili», spiega Saskia Günther.

«Grazie al cellulare riusciamo ad avvicinare i bambini a temi complessi come terre rare, povertà, risparmio energetico o inquinamento. » Saskia Günther Head of Sustainability di Swisscom.

L’amato cellulare rende quindi più comprensibili connessioni complesse? «Mette in relazione temi della sostenibilità come le condizioni di lavoro in Paesi terzi, la biodiversità, il clima o le risorse con la realtà vissuta da bambini e ragazzi» conferma Saskia Günther.

Offerte per unità didattiche

L’unità di apprendimento «Quanto vale uno smartphone?» illustra la catena di creazione del valore dello smartphone. «Gli allievi scoprono il ciclo di vita di questi dispositivi, affrontano importanti temi della sostenibilità e approfondiscono le conoscenze nei singoli settori con l’aiuto di vari metodi», spiega Saskia Günther. Apprendono, tra le altre cose, come possono prolungare la durata di vita di smartphone e altri dispositivi elettronici. Talvolta è importante iniziare a riflettere sull’utilizzo dei media digitali già a questa età. In questo modo i bambini possono sviluppare un utilizzo sano dei media e un consumo responsabile.

I corsi sui media di Swisscom aiutano gli insegnanti a promuovere la competenza mediatica all’interno della classe.

L’educazione ai media è fondamentale per 5 motivi: Smartphone e internet ci accompagnano tutti i giorni: il 99% dei ragazzi dai 12 ai 19 anni in Svizzera utilizza internet e ha accesso a dispositivi digitali.

Digitalizzazione avanzata: allievi e allieve devono essere preparati al mondo dell’apprendimento e del lavoro digitale..

Protezione: i media digitali nascondono dei rischi. Accompagnati correttamente, i bambini imparano a riconoscerli, a classificarli e ad adeguare il proprio comportamento.

Sostenibilità: la produzione di smartphone consuma molte risorse che provengono da diversi Paesi. Se si vuole proteggere l’ambiente, è importante informare i bambini sull’uso sostenibile del cellulare e sull’economia circolare.

Autonomia: l’educazione ai media aiuta i bambini a riflettere sul proprio consumo. Mostra di più

L’educazione ai media è importante per sensibilizzare i bambini a un utilizzo sostenibile dei media. Prendendo come esempio i loro smartphone o tablet, possono apprendere molto sui temi relativi alla sostenibilità e sul contributo che possono fornire in prima persona.

