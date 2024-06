Molti genitori prendono in considerazione l’acquisto del primo smartphone per i figli, per rimanere in contatto con loro durante il campo estivo. Pexels, RDNE Stock project

Quando riceverò il mio primo cellulare? Una domanda che spesso in famiglia suscita discussioni. Il campo estivo è il momento adatto? Considerazioni e consigli che aiutano a prendere una decisione.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Suggerimenti e applicazioni possono aiutare genitori e figli a decidere sul primo cellulare prima della partenza per i campi estivi.

Fondamentale è un’introduzione approfondita e un accompagnamento da parte dei genitori per insegnare al bambino a usare correttamente lo smartphone.

I genitori possono gestire l’utilizzo del cellulare da parte dei figli tramite la limitazione dei contenuti e altre misure tecniche. Mostra di più

Finalmente sono arrivate – le tanto attese vacanze estive! I libri di scuola riposti in un cassetto, telo da bagno e sacco a pelo recuperati dal fondo dell’armadio ed ecco che molti bambini sono pronti per il loro primo campo estivo.

Mentre molti bambini non vedono l’ora della nuova esperienza, per alcuni genitori è un momento snervante. Alcuni si chiedono se è arrivato il momento in cui ai figli serve il cellulare.

Chi desidera rimanere in contatto con il proprio pargolo durante il campo estivo ma è ancora indeciso sull’acquisto di un cellulare può ricorrere a una soluzione transitoria. Cellulari familiari condivisi, uno smartwatch per bambini oppure l’uso di un cellulare d’emergenza costituiscono un’ottima soluzione per fare le prime esperienze ed essere raggiungibili in caso di necessità.

Un piccolo aiutante con opportunità e rischi

Gli smartphone e la navigazione in Internet offrono possibilità ma nascondono anche dei rischi. I bambini che non sono sufficientemente informati sui pericoli del mondo digitale hanno difficoltà a riconoscere abusi come cyber mobbing, truffe o dipendenze.

Tuttavia cellulari o smartwatch offrono anche accesso ad applicazioni e funzioni che trasmettono in modo ludico conoscenze ai bambini e con le quali rafforzano la propria competenza nell’uso dei media. Sicurezza e reperibilità sono gli ulteriori vantaggi di un proprio smartphone.

L’accompagnamento da parte dei genitori è importante per proteggere il minore dai rischi di Internet e prevenire un utilizzo sbagliato. I genitori sono infatti i più adatti a valutare se il loro figlio è pronto a ricevere il primo cellulare.

Accompagnamento da parte dei genitori

Non è sempre facile valutare a partire da quando il bambino è in grado di assumersi la responsabilità di un proprio cellulare. Le checklist possono essere di grande aiuto. Per iniziare, è utile utilizzare un tablet per tutta la famiglia o scoprire insieme lo smartphone dei genitori.

Per imparare a utilizzare in modo corretto il primo smartphone è importante un’introduzione approfondita da parte dei genitori. Swisscom propone inoltre una guida nonché suggerimenti e offerte sull’utilizzo dei media da parte dei bambini.

Impostare la protezione minori

Chi decide di acquistare un cellulare prima dell’imminente campo estivo, ha alcune sfide da affrontare. I genitori non riescono a seguire come vorrebbero le attività del bambino perché non sono presenti e perdono più facilmente la visione della situazione. Per questo motivo sono necessarie una buona dose di fiducia e la giusta preparazione.

La maggior parte dei sistemi operativi offre funzioni per configurare il tanto atteso primo cellulare in modo adeguato a un minore. I genitori possono gestire le attività digitali del bambino attraverso le impostazioni, ad esempio con «In famiglia» (IOS) oppure Family Link (Android).

Entrambe offrono la possibilità di impostare la condivisione e l’approvazione degli acquisti di app, di visualizzare la posizione oppure di limitare i contenuti e il tempo di utilizzo. In questo modo è possibile proteggere i minori dai rischi di Internet anche in assenza dei genitori.

Chi non vuole correre rischi, può installare in aggiunta le funzioni di protezione familiare My Security. Questa app consente di impostare altre protezioni minori, come l’ora di andare a dormire, il filtro dei contenuti, la protezione antivirus e il gestore delle password.

Il primo cellulare

Il campo estivo si avvicina, la decisione di acquistare un telefono cellulare è stata presa e la ricerca sulla protezione minori è quasi terminata. Ma qual è il cellulare più adatto?

Non deve essere necessariamente il modello più costoso. I cellulari d’occasione che funzionano ancora bene sono sufficienti, ecologici e persino più economici.

Uno smartwatch per bambini è adatto ai più piccoli e permette loro di compiere i primi passi nell’utilizzo dei media. Si tratta di un piccolo orologio da polso collegato a uno smartphone, che consente ai bambini di inviare e ricevere messaggi, giocare e condividere la loro posizione.

Genitori e figli possono decidere insieme le caratteristiche del primo cellulare. Swisscom offre cellulari per bambini di diverse fasce d’età. Ci sono modelli adatti soprattutto per telefonare, ma anche modelli per bambini che vogliono fare e guardare i propri video o che utilizzano già delle app.

Ben preparati per il campo estivo

Per molti bambini il campo estivo è la prima volta che sono lontani dai propri genitori. Si tratta di un’esperienza importante ed emozionante che rafforza la fiducia in sé stessi.

Tuttavia, i cellulari esercitano un’attrazione quasi magica su alcuni bambini e questo può distrarli dalle attività. Per questo è importante assicurarsi con i responsabili del campo che vi siano regole e sufficiente tempo lontano dai dispositivi.

In caso di nostalgia o di situazioni di emergenza, il cellulare può essere molto utile.

Sei importanti precauzioni nell’uso del cellulare al campo estivo

