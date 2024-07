Chi conosce le possibilità di ricarica delle auto elettriche non è costretto ad attendere a lungo sul sedile del passeggero. Pexels, Tim Gouw

Chi viaggia sulle strade elvetiche avrà notato la presenza sempre più fitta di stazioni di ricarica per le auto elettriche. Con questi suggerimenti per la ricarica, la tua auto elettrica ti porterà sicuramente a destinazione.

L'elettromobilità è ecocompatibile e conveniente.

Le città dispongono in numero sempre maggiore di stazioni di ricarica pubbliche.

I suggerimenti per la ricarica aiutano a beneficiare fino in fondo dei vantaggi dell’elettromobilità. Mostra di più

A casa, nell’area di servizio in autostrada oppure nel parcheggio del centro commerciale: le stazioni di ricarica per le auto elettriche si trovano ormai in molti luoghi. Le auto elettriche sono rispettose dell’ambiente, silenziose e convenienti e quindi sempre più popolari.

Le aziende come Swisscom nonché gli automobilisti o i turisti scelgono l’elettromobilità perché le auto elettriche producono nettamente meno emissioni di CO2 rispetto ai motori a combustione.

Chi desidera spostarsi da un luogo all’altro in modo affidabile e conveniente, non deve far altro che collegare il connettore alla sua auto elettrica.

Ricarica anziché rifornimento

L’autonomia di un’auto elettrica varia in base al modello, alla capacità della batteria e alle condizioni di guida. Le auto elettriche moderne hanno un’autonomia di 200-500 chilometri a ricarica, alcune addirittura di oltre 600.

Per permettere ai proprietari di auto elettriche di ricaricare facilmente il proprio veicolo, sempre più aziende e città costruiscono stazioni di ricarica.

La città di Lucerna crea costantemente parcheggi con possibilità di ricarica per auto elettriche trasformando i parcheggi dei quartieri, oggi in zona blu, nei cosiddetti parcheggi zona verde.

Ricarica domestica e in viaggio

Quando si fa il pieno a un’auto a benzina o diesel, il conducente o la conducente deve di regola rimanere accanto all’auto. Chi ricarica l’auto elettrica fuori casa può nel frattempo fare la spesa, bere un caffè o fare una passeggiata.

In 20 minuti la maggior parte delle auto elettriche ha già ricaricato tra 250 e 300 chilometri di autonomia. Per chi ha fretta, più che sufficiente per arrivare agevolmente fino alla prossima tappa intermedia.

Particolarmente comoda è la ricarica domestica. Tramite una propria wallbox, ossia una stazione di ricarica da parete, è possibile caricare in sicurezza e velocemente il veicolo in garage o nel parcheggio esterno. Molte wallbox offrono funzioni aggiuntive, ad esempio la gestione degli accessi oppure un conteggio separato della corrente elettrica.

Infrastruttura in crescita

L’infrastruttura dell’elettromobilità cresce costantemente. «In molte sedi Swisscom, i nostri automobilisti e automobiliste hanno la possibilità di alimentare l’auto elettrica direttamente con la corrente degli impianti fotovoltaici sui nostri tetti», spiega Michael Klasa, Head of Mobility di Swisscom e responsabile del progetto di elettrificazione.

«Mentre svolgono le proprie attività presso le diverse sedi, l’auto viene ricaricata con elettricità sostenibile, una situazione vantaggiosa per tutti: conducenti, ambiente e azienda.» Michael Klasa Head of Mobility di Swisscom

Salvaguardare la batteria

La ricarica rapida all’apposita colonnina sollecita maggiormente la batteria rispetto alla ricarica domestica più lenta. Il fattore decisivo è però la percentuale di ricarica.

La maggior parte dei costruttori consiglia di ricaricare la batteria all’80 o 90 per cento. Ricaricando solo fino all’80 per cento si proteggono le singole celle della batteria allungandone la durata di vita.

Swisscom passa alle auto elettriche

Installazione, riparazione o verifica degli apparecchi: Swisscom si sposta ogni giorno in tutta la Svizzera per raggiungere la clientela. Entro inizio 2025 l’azienda passerà con tutte le automobili alla propulsione elettrica, pertanto le visite ai clienti avvengono sempre più di frequente con nuove auto elettriche.

Swisscom integrerà gradualmente nella flotta oltre 1200 nuove auto elettriche in totale e disporrà quindi della più grande flotta aziendale elettrica della Svizzera.