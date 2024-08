Chi sta pensando di regalare al proprio figlio il primo cellulare dopo le vacanze estive, dovrebbe assicurarsi di accompagnarlo adeguatamente nell’utilizzo dei media. Pexels, Katerina Holmes

Durante le vacanze estive molti genitori si chiedono se l’inizio della scuola è il momento giusto per consegnare il primo cellulare ai figli. Ecco consigli e precauzioni che aiutano a prendere una decisione.

La fine delle vacanze estive si avvicina e l’inizio dell’anno scolastico è alle porte. Nel cortile della scuola gli scolari e le scolare si raggruppano emozionati per raccontare le recenti avventure estive e, alcuni, per mostrarsi l’un l’altro il proprio primo smartphone.

Molti genitori desiderano che i figli siano raggiungibili lungo il percorso casa-scuola o per le attività del doposcuola e si chiedono se anche i figli sono pronti per il primo smartphone. La questione del cellulare si pone quando i figli iniziano a percorrere da soli per la prima volta il tragitto fino a scuola, quando passano a una nuova scuola e, a partire da una certa età, per tutti coloro che non hanno ancora un cellulare. Consigli e precauzioni facilitano la decisione.

Il momento giusto per il primo cellulare

A partire da quando un figlio è pronto ad assumersi la responsabilità di un proprio cellulare è molto soggettivo. Lo studio MIKE del 2019 indica nove anni e undici mesi come età media in cui in Svizzera i bambini ricevono il primo smartphone.

Tuttavia: ogni bambino è diverso e non ha senso fissare un limite di età, perché a essere determinante è la maturità piuttosto che l’età. Per valutare se vostro figlio è pronto per gestire i vantaggi e i rischi di uno smartphone sono utili checklist e guide.

Apprendere a utilizzare i media digitali in modo sano

Quanto più il bambino impara a gestire il suo primo smartphone e meglio sarà. Ciò richiede un accompagnamento a 360 gradi da parte dei genitori e una buona dose di fiducia.

Prima di acquistare il cellulare è importante che i figli siano informati sulle funzioni dello smartphone e sappiano come riconoscere i pericoli e come possono proteggersi dalle frodi o dall’abuso dei dati personali.

I genitori insegnano ai loro figli come navigare in sicurezza in internet, quali informazioni possono condividere e come reagire a contenuti nocivi. Al riguardo è importante discutere insieme dei possibili rischi come il cyber mobbing.

I genitori dovrebbero verificare che i figli creino password personalizzate, le modifichino regolarmente e rispettino le regole d’uso concordate.

Utilizzo dei media: accompagnare anziché proibire

I figli diventano creativi quando si tratta di aggirare le regole o i divieti. La motivazione e l’accompagnamento aiutano ad assumersi la responsabilità di un uso attento del nuovo smartphone.

Le regole sui tempi di riposo, durante i quali lo smartphone rimane spento, dovrebbero essere discusse all’interno della famiglia. È importante che anche i genitori rispettino le regole concordate e ad esempio rinuncino al cellulare durante i pasti.

Preparati al meglio per l’inizio della scuola

Soprattutto con l’inizio dell’anno scolastico è importante che i bambini imparino a valutare il tempo adeguato da trascorrere allo schermo e quando è il momento di fare i compiti. Non è sempre facile perché i contenuti digitali distraggono dalle altre attività e in alcuni casi rendono addirittura dipendenti.

I genitori possono sostenere attivamente i propri figli osservando attentamente il loro comportamento al cellulare e discutendo dei rischi. Accompagnarli da vicino aiuta a valutare a partire da quale età e per quali attività sono opportuni gli ausili tecnici.

Tramite le funzioni di tutela dei minori per Apple o Android i genitori possono stabilire ad esempio il tempo di utilizzo e impostare la limitazione dei contenuti. Altrettanto importante è assicurarsi, mediante un buon accompagnamento, che in caso di dubbi i figli si rivolgano ai genitori.

Mio figlio è maturo per il cellulare? Il bambino ha già esperienza di internet e dispositivi tecnici?

Conosce le funzioni di uno smartphone?

Sa che alcune app sono a pagamento e che gli acquisti in-app causano delle spese?

È in grado di distinguere la pubblicità dagli altri contenuti?

Sa come creare e modificare password?

Capisce cosa sono i dati privati?

È informato sui pericoli dell’abuso di dati e del cyber mobbing?

Sa che in caso di dubbio o di contenuti dannosi è necessario rivolgersi ai genitori o ad altre persone di fiducia?

È in grado di rispettare le regole d’utilizzo concordate? Mostra di più