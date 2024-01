IL barre è nato nel mondo della danza classica: si tratta di una pratica equilibrata, versatile e piacevole.

Il Barre è un allenamento a basso impatto, adatto alle articolazioni, che unisce danza classica, Pilates e allenamento della forza.

Negli ultimi anni il Barre è diventato un allenamento sempre più popolare, perché è a basso impatto pur essendo efficace.

Catie Miller, fondatrice di Barre Series, ha spiegato tutto quello che c'è da sapere su questo popolare allenamento. «Il Barre è un allenamento ispirato al balletto che intreccia elementi di danza, pilates e movimenti cardiovascolari», esordisce Catie.

«Si tratta di una combinazione di piccoli esercizi isometrici e di allungamenti eseguiti alla sbarra o su una sedia come supporto. Ha guadagnato popolarità grazie alla sua natura a basso impatto e alla fusione di varie discipline di esercizio. La sua ascesa può essere attribuita alla crescente consapevolezza dell'importanza di un allenamento che favorisca le articolazioni e al desiderio di un approccio equilibrato e completo al fitness».

Il Barre origina dalla danza classica

Il Barre è nato originariamente nel mondo della danza classica, ma è diventato rapidamente una forma di esercizio molto diffusa.

«Nata dal mondo della danza classica, si è evoluta incorporando elementi del Pilates e dell'allenamento della forza», spiega Catie. «È guidato dalla ricerca contemporanea di allenamenti versatili, efficaci e piacevoli che diano risultati senza imporre uno stress ad alto impatto sulle articolazioni».

Adattabile e inclusivo

Il Barre è un allenamento adattabile e inclusivo che può essere modificato per adattarsi a persone con un'ampia gamma di abilità.

«Il Barre è inclusivo e si rivolge a persone di tutti i livelli di fitness e di tutte le età. La sua adattabilità lo rende particolarmente interessante per coloro che cercano un allenamento di scultura senza stress ad alto impatto sulle articolazioni, garantendo l'accessibilità a un'ampia fascia demografica, sia che si tratti di principianti che di esperti appassionati di fitness», afferma Catie.

Per quanto riguarda il modo in cui iniziare, l'esperta consiglia di farsi guidare da un professionista.

«È consigliabile una guida professionale per ottenere una forma e una tecnica corrette e con Barre Series, una piattaforma online on-demand, si ha accesso illimitato agli allenamenti chiave che mirano a queste aree essenziali in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo».

Covermedia