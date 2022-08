Ci vuole tempo perché la pillola faccia effetto? Sdraiati sul fianco destro

Immagine illustrativa d'archivio ©Ti-Press / Carlo Reguzzi

La velocità di azione di compresse, pillole e capsule dipende dalla postura. Secondo i medici, sdraiarsi è meglio che stare in piedi. E dipende anche dal lato sul quale ci si corica.

Gli antidolorifici per il mal di testa, le pastiglie per il bruciore di stomaco o le capsule per la diarrea dovrebbero funzionare il più rapidamente possibile.

Poiché vengono assunti per via orale, devono passare attraverso lo stomaco prima di essere scomposti nell'intestino nei loro componenti benefici, che poi entrano nel flusso sanguigno.

Gli scienziati della Johns Hopkins University di Baltimora hanno studiato il tempo che impiegano a passare attraverso lo stomaco utilizzando un modello al computer.

Sono state simulate la forma dello stomaco e della mucosa, nonché le contrazioni tipiche dell'organo. I ricercatori hanno anche simulato il flusso del succo gastrico - un processo piuttosto complesso, poiché il contenuto dello stomaco è in costante movimento dinamico a causa del dondolio durante la camminata e delle variazioni di dimensioni.

Inoltre: lo stomaco non è un organo simmetrico, ma lo sbocco verso l'intestino tenue si trova a destra dell'asse centrale.

La gravità non ha alcuna influenza

I ricercatori hanno pubblicato il sorprendente risultato della simulazione al computer sulla rivista «Physics of Fluids»: contrariamente all'ovvia ipotesi che una compressa scivoli più rapidamente attraverso l'esofago e lo stomaco quando viene inghiottita in piedi o da seduti e la gravità la assiste, il passaggio più favorevole si è verificato sul lato destro, in posizione sdraiata.

Dopo circa dieci minuti, le compresse sono arrivate nel duodeno, dove inizia la dissoluzione dei nutrienti, con una velocità più che doppia rispetto alla posizione eretta.

«Siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che la postura abbia una così grande influenza sulla velocità di dissoluzione di una pillola», afferma Rajat Mittal, informatico specializzato in fluidodinamica presso la Johns Hopkins School of Medicine.

Secondo Mittal, quando si rimaneva in piedi o seduti, la gravità faceva sì che le pillole entrassero in un flusso sfavorevole di succo gastrico, per cui impiegavano più tempo a passare l'uscita dello stomaco.

Nella simulazione al computer, la posizione sul lato sinistro si è rivelata particolarmente sfavorevole per un rapido passaggio dello stomaco. Per raggiungere l'uscita dello stomaco a destra, il succo gastrico ha dovuto trasportare le compresse in salita anche contro la forza di gravità, impiegando circa dieci volte di più rispetto alla posizione destra in alcuni test, oltre 100 minuti.

«Soprattutto per gli anziani poco mobili o addirittura costretti a letto, la corretta posizione laterale può essere di notevole importanza», riassume Mittal.

Anche l'ultimo pasto e i geni giocano un ruolo importante

Tuttavia, a causa della complessità, i ricercatori non hanno modellato gli effetti di diversi livelli di liquidi e cibo nello stomaco. Secondo gli scienziati, il modo in cui il nostro corpo elabora i farmaci può anche essere in qualche modo fuori dal nostro controllo, grazie ai nostri geni.

Tuttavia, concludono: «Nonostante queste limitazioni, abbiamo dimostrato che i modelli computerizzati e le simulazioni della meccanica del fluido gastrico possono fornire utili indicazioni sui complessi processi fisiologici alla base della dissoluzione dei farmaci», scrive il team.

Il lato sinistro è più indicato per i bruciori di stomaco e la flatulenza

Tuttavia, esistono anche condizioni per le quali è più comodo sdraiarsi sul lato sinistro.

Nel caso del reflusso, ad esempio, quando lo sfintere dell'esofago inferiore non sigilla completamente lo stomaco, il riflusso degli acidi gastrici nell'esofago è ridotto a causa della posizione dello stomaco nel corpo. Lo stesso vale per la diarrea e la flatulenza, a causa della posizione dell'intestino crasso sul lato sinistro del tronco.

Per i dolori di stomaco e le irritazioni gastrointestinali, invece, le gambe piegate spesso danno sollievo, sia a destra che a sinistra.