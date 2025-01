Familiarizzare con la nuova palestra prima di cominciare ad allenarsi può aiutare a rafforzare la fiducia in se stessi.

Covermedia Covermedia

Andare in palestra può intimorire, soprattutto quando si è all'inizio del proprio percorso di fitness.

Secondo una ricerca condotta dal Gym Group nel 2022, quasi una donna su tre ammette che «l'intimidazione da palestra» è uno dei maggiori ostacoli per dedicarsi al fitness. Jade Imani, personal trainer qualificata di Insure4Sport, ha condiviso i suoi semplici consigli per rimettersi in forma con fiducia.

Iniziare con un piano di lavoro

Andare in palestra senza un plan può rendere l'esperienza più scoraggiante, lasciandovi vagare senza una direzione chiara. «Entrare in palestra con un piano chiaro elimina l'ansia decisionale», dice Jade. «Scrivete il vostro allenamento in anticipo o utilizzate un'applicazione adatta ai principianti. Per esempio, pianificate un circuito di tre semplici esercizi: squat, serie di manubri e plank».

Familiarizzare con l'attrezzatura

Prenotare una sessione introduttiva in palestra può aiutare a sentirsi più sicuri nell'uso degli attrezzi. «Sapere come si usano gli attrezzi crea fiducia e garantisce la sicurezza», spiega il personal trainer. «Prenotate una sessione introduttiva con un trainer o guardate le esercitazioni online per imparare le basi. Iniziate con macchine regolabili come la leg press, che spesso incutono meno timore dei pesi liberi».

Indossare abiti che diano forza

Indossare abiti da allenamento che vi facciano sentire bene e a vostro agio può darvi un'ulteriore spinta di fiducia. «Quando ci si sente bene con il proprio abbigliamento, è più probabile che si proietti fiducia», afferma Jade. «Optate per un abbigliamento attivo comodo e ben aderente. I leggings a vita alta e un reggiseno sportivo di sostegno sono il capo preferito da molte persone».

Scegliere orari non di punta

Evitare gli orari di maggiore affluenza in palestra permette di non avere fretta e di trovare il proprio spazio. «La palestra è di solito molto più tranquilla al di fuori degli orari di punta (in genere dalle 17 alle 19), consentendovi di esplorare e imparare al vostro ritmo», consiglia l'esperta. «Andateci la mattina presto, a metà mattina o in tarda serata per evitare il sovraffollamento».

Esercitarsi nelle pose di forza

Praticare le pose di forza può sembrare una sciocchezza, ma aiuta a infondere fiducia in se stessi. «Le ricerche dimostrano che stare in piedi con un linguaggio corporeo aperto aumenta la fiducia in se stessi», afferma l'esperta. «Prendetevi un minuto nello spogliatoio per stare in piedi, con le spalle indietro e le mani sui fianchi, respirando profondamente».