Covermedia

Molti di noi lottano contro la fatica per molteplici motivi, dai programmi frenetici alle malattie croniche.

Fortunatamente, ci sono molte cose che puoi fare per combattere la fatica e aumentare la tua energia. Alison Cullen, nutrizionista e responsabile dell'educazione presso avogel.co.uk, ha condiviso alcuni consigli utili.

Rimanere idratati

Prima di tutto, assicurati di bere 1,5 litri di acqua naturale ogni giorno.

«Questo è il trucco più rapido ed economico per aumentare la tua energia migliorando la pelle, riducendo la nebbia mentale e prevenendo le infezioni della vescica», dice Alison. «Una disidratazione del 1,36% abbassa l'umore, aumenta la percezione della difficoltà dei compiti, riduce la concentrazione e aumenta il mal di testa nelle donne».

Alleggerire il carico

Cerca di evitare di prendere troppi impegni e assicurarti di avere abbastanza tempo per ricaricarti.

«Datti scadenze più lunghe di quelle necessarie; prendi in carico qualche compito in meno di quelli che pensi di poter gestire; abbassa le aspettative delle persone su di te e avrai l'opportunità di sorprenderle senza metterti sotto pressione inutile», consiglia.

Andare a letto in orario

Mantenere un orario regolare per il sonno ti aiuterà a sentirti più riposato.

«Rispetta il tuo orario di andare a letto e di svegliarti. Andare a letto a un orario simile ogni notte aiuta il tuo corpo a pianificare il ciclo del sonno», spiega Alison. «Vai a letto il più presto possibile, poiché è più efficace che dormire più a lungo al mattino, il che spesso ti lascia intontito e più stanco».

Grassi sani

Mentre dovresti cercare di evitare i grassi trasformati, i grassi sani sono necessari per la produzione di energia.

«Sebbene sia sensato evitare cibi trasformati ricchi di grassi trans e stare lontano dalla friggitrice, cibi come noci, avocado, pesce oleoso, semi di lino e semi di zucca contengono grassi sani che contribuiscono a una migliore energia, pelle, funzione cerebrale e equilibrio ormonale», raccomanda la nutrizionista.

Magnesio

Quando si tratta di aumentare la tua energia, il magnesio è fondamentale.

«Il minerale magnesio è vitale per buoni livelli di energia e riduzione della fatica», afferma Alison. «È molto richiesto quando le nostre vite sono stressanti, poiché viene consumato sia dallo stress fisico che mentale/emozionale. È disponibile solo negli alimenti sani, il che è un'altra ragione per cui può mancare quando siamo stressati e non ci prendiamo cura della nostra dieta».

Covermedia