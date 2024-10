I cambiamenti stagionali possono influenzare il nostro corpo in vari modi, compresa la perdita dei capelli.

Covermedia

Il cambio di stagione porta con sé una serie di cambiamenti ambientali che possono influire sulla salute dei nostri capelli.

Phil Day, farmacista sovrintendente di Pharmacy2U, spiega quattro modi in cui il cambio di stagione può causare la caduta dei capelli e cosa si può fare per prevenirla.

Carenza di vitamina D

Durante i mesi più freddi, molte persone soffrono di carenza di vitamina D a causa della ridotta esposizione alla luce solare, con un conseguente possibile indebolimento dei follicoli piliferi.

«La vitamina D svolge un ruolo cruciale nel mantenere la salute e la crescita dei follicoli piliferi. Nei mesi invernali, passiamo meno tempo all'aperto, il che riduce i livelli di vitamina D nel corpo», spiega Phil. «Questa carenza può indebolire i follicoli e contribuire alla caduta dei capelli».

Per contrastare questo problema, Phil consiglia di arricchire la dieta con alimenti ricchi di vitamina D o di considerare integratori, previo consulto con un professionista della salute.

Mancanza di luce solare

Oltre a causare carenza di vitamina D, la mancanza di luce solare può influire negativamente sul sonno, aggravando la perdita di capelli.

«Le giornate più corte durante l'inverno riducono l'esposizione alla luce naturale, interrompendo i cicli del sonno e peggiorando la caduta dei capelli», sottolinea Phil. «Per contrastare questo effetto, cercate di trascorrere più tempo all'aperto nelle ore di luce o valutate l'uso della terapia della luce per simulare gli effetti della luce solare».

Il freddo

Le basse temperature possono rallentare la circolazione sanguigna, compreso il flusso al cuoio capelluto.

«Il freddo può ridurre l'afflusso di sangue al cuoio capelluto, rallentando l'apporto di nutrienti essenziali ai follicoli piliferi», spiega Phil. «Indossare un cappello quando fa freddo protegge il cuoio capelluto, mentre un delicato massaggio può stimolare il flusso sanguigno e favorire una crescita più sana dei capelli».

Il calore secco degli ambienti interni

Se il freddo può danneggiare i capelli, anche il riscaldamento centralizzato può causare problemi.

«Il calore secco dei sistemi di riscaldamento centralizzato può privare il cuoio capelluto e i capelli della loro naturale umidità», avverte Phil. «Questa secchezza può irritare il cuoio capelluto e contribuire alla caduta dei capelli».

Per evitare questi effetti, l'esperto consiglia di usare un umidificatore per mantenere l'umidità dell'ambiente e di applicare prodotti idratanti per capelli.

Covermedia