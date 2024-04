I pisolini possono risultare benefici per la salute, se praticati correttamente.

Covermedia

Nonostante i pisolini siano spesso etichettati come segno di pigrizia, possono offrire benefici significativi per la salute, in particolare per chi conduce una vita frenetica.

Come incorporare i pisolini nella tua routine quotidiana

I pisolini possono risultare benefici per la salute, se praticati correttamente.

Tra i vantaggi di un breve riposo, vi sono la riduzione della fatica e il rilassamento. Agnieszka Kozlowska, rinomata esperta di sonno e titolare del marchio di integratori Miracle Leaf, discute sull'essere produttivi o problematici dei pisolini.

«I pisolini possono offrire incredibili benefici, ma molto dipende dal tipo di pisolino che si fa», afferma Agnieszka. «I brevi riposi di 20-30 minuti rappresentano l'ideale: possono aumentare l'attenzione, ridurre lo stress e favorire la consolidazione della memoria». Prosegue, aggiungendo: «Sebbene i pisolini più lunghi (oltre i 30 minuti) possano sembrare allettanti, entrare in fasi di sonno più profonde può causare inerzia del sonno – quel senso di grogginess che persiste dopo il risveglio. Ciò può interferire con il ciclo di sonno notturno, peggiorando la sensazione generale».

Ecco come Agnieszka suggerisce di integrare i pisolini nella routine quotidiana:

Programmare il pisolino

Pianificare un pisolino può aiutare a individuare il momento migliore della giornata per riposare senza alterare il sonno notturno. «Si consiglia di scegliere un orario fisso per il riposo, preferibilmente nel primo pomeriggio (tra le 13:00 e le 15:00), in linea con il calo naturale di allerta del corpo», raccomanda Agnieszka. «Mantenere un diario dei pisolini può essere utile per monitorare come diverse durate e orari influenzino i livelli energetici e il sonno notturno».

Creare un ambiente favorevole al sonno

È importante trovare un luogo comodo e tranquillo per assicurarsi che il pisolino non venga disturbato. «Oscurare le luci, ridurre i rumori e garantire una temperatura confortevole sono accorgimenti raccomandati dall'esperta. Utilizzare tappi per le orecchie o suoni bianchi per mascherare i rumori esterni, e tende oscuranti o una maschera per gli occhi per bloccare la luce, può essere d'aiuto».

Ascoltare il proprio corpo

Essere attenti ai segnali del proprio corpo può guidare nella scelta del momento migliore per un pisolino, evitando di disturbare il ciclo di sonno. «È cruciale ascoltare i segnali del corpo; riposare quando si è realmente stanchi può essere rigenerante, mentre forzarsi a dormire può disorientare i ritmi del sonno», spiega Agnieszka.

Svegliarsi con consapevolezza

Risvegliarsi da un pisolino può risultare difficile; quindi, è consigliato procedere con calma. «Al risveglio, prendetevi un momento per riambientarvi gradualmente e prevenire la sensazione di stordimento», suggerisce l'esperta.

Considerare il CBD

Il CBD può favorire il rilassamento e ridurre l'ansia. «Il cannabidiolo può essere d'aiuto nel facilitare i pisolini, grazie alla sua capacità di ridurre l'ansia e promuovere il rilassamento», conclude Agnieszka. «Questo integratore, molto popolare nel Regno Unito, è noto anche per migliorare la qualità del sonno e alleviare il dolore. Esplorare l'uso di prodotti al CBD prima del riposo può potenziare il rilassamento e aiutare ad addormentarsi più velocemente».

Covermedia