La gravidanza può portare una serie di sintomi, tra cui un aumento del rischio di problemi di salute orale.

La dottoressa Smita Mehra, dentista principale presso The Neem Tree Dental Practice, spiega che i cambiamenti nei livelli ormonali durante la gravidanza possono influenzare la salute dei denti e delle gengive, mettendo alcune persone a rischio di sviluppare problemi dentali come carie e malattie gengivali.

«Gli ormoni della gravidanza possono far sì che le gengive diventino infiammate, gonfie o addirittura sanguinanti – questo è noto come malattia gengivale da gravidanza», afferma l'esperta.

Che cosa causa la malattia gengivale in gravidanza e quali sono i segni da tenere d'occhio? Durante la gravidanza, dovresti prestare attenzione a qualsiasi cambiamento nella tua salute orale, come gengive rosse o gonfie. «La gengivite da gravidanza (malattia gengivale da gravidanza) è un problema dentale che può verificarsi a causa del cambiamento ormonale nel tuo corpo, e di solito si manifesta tra il secondo e l'ottavo mese di gravidanza, e si attenua durante il terzo trimestre», continua la dottoressa Mehra. «Sei più suscettibile alla malattia gengivale durante la gravidanza perché i livelli ormonali sono più alti del normale, rendendo il tuo corpo più incline a sviluppare placca in bocca, che a sua volta può attaccare i denti e le gengive e alla fine portare a malattie gengivali».

Ecco come prendersi cura della salute e dell'igiene dentale durante la gravidanza.

Pratica una buona igiene orale

È importante dare priorità all'igiene orale per evitare problemi come la carie. «Man mano che avanzi nella gravidanza, potresti scoprire che persino lavarti i denti diventa una fatica o che il malessere associato alla nausea mattutina ti impedisce di lavarti i denti regolarmente», afferma. «Se questo è il caso, prova a passare a un dentifricio dal gusto più blando – raccomandato dal tuo dentista, o a usare uno spazzolino morbido che ridurrà le probabilità di irritazione delle gengive».

Segui una dieta equilibrata

Anche se può essere difficile a causa delle voglie di gravidanza, cerca di evitare lo zucchero e di seguire una dieta equilibrata. «Anche se vanno bene con moderazione, dovresti cercare di stare lontano da cibi molto ricchi di zucchero come dolci, cioccolato o torte», consiglia la dottoressa Mehra. «Questo perché nel tempo gli zuccheri possono attaccarsi ai denti e alle gengive, rendendoti incline all'accumulo di placca, malattie gengivali e carie».

Sciacqua la bocca con acqua salata

Sciacquare la bocca con acqua tiepida e sale può aiutare a mantenere sotto controllo le gengive rosse o infiammate fino a quando non vedi un dentista. Non ingoiare l'acqua. «Il sale aiuterà a ridurre qualsiasi infiammazione da gengivite da gravidanza e a guarire eventuali ferite aperte o gengive doloranti», dice.

Approfitta delle cure dentistiche gratuite

Visite regolari dal dentista possono aiutare a prevenire problemi dentali e a trattare quelli che si presentano. La dottoressa Mehra suggerisce: «Durante la gravidanza cerca di visitare regolarmente il tuo dentista, in modo da prevenire eventuali problemi di salute orale».

