L'esercizio fisico è il primo step per mantenere in salute le vertebre del rachide.

La prevenzione è la chiave quando si tratta di mal di schiena.

Uno dei modi più efficaci per promuovere la salute della colonna vertebrale è mantenere forti i muscoli della schiena. Questo può includere semplici stiramenti o allenamenti mirati alla schiena.

Catherine Quinn, presidente della British Chiropractic Association (BCA), ha spiegato come mantenere la colonna vertebrale in ottime condizioni.

Stare in piedi

Una delle cause principali del mal di schiena è l'ozio, quindi alzarsi a intervalli regolari potrebbe evitare dolori e fastidi.

«L’inattività è la causa principale del mal di schiena», avverte Catherine. «Se passate la maggior parte della giornata seduti, assicuratevi di fare pause regolari, possibilmente ogni 20-30 minuti. Alzatevi, cambiate posizione e camminate un po’».

Allungare il passo

Fare regolarmente stretching è un modo efficace per mantenere la schiena flessibile e libera dal dolore.

«Se fate fatica a staccarvi dalla sedia al lavoro, semplici attività come lo stretching, scrollare le spalle o muoversi sulla sedia possono aiutare a mantenere la schiena in linea».

Fare attività fisica

Una delle cose migliori che potete fare per la vostra schiena è l'esercizio fisico, che vi aiuterà a rafforzare i muscoli per migliorare la postura e prevenire il dolore.

«L’esercizio fisico è fondamentale per una schiena sana», spiega Catherine. «Questo non significa che dovete intraprendere regimi di fitness estremi. Anche solo pochi minuti di camminata in più al giorno possono giovare enormemente alla vostra postura».

Considerate il vostro spazio di lavoro

Molti di noi hanno un lavoro che prevede di stare seduti su una sedia scomoda per ore e ore, e questo potrebbe essere disastroso per la salute della nostra colonna vertebrale.

«Se il vostro lavoro prevede principalmente di stare seduti a una scrivania e di fissare un computer per ore e ore, assicuratevi che il vostro spazio di lavoro sia predisposto per sostenere una posizione comoda», consiglia Catherine. «Se non vi sentite a vostro agio nella posizione attuale, provate a modificare l'altezza della sedia o dello schermo».

Raddrizzatevi!

Infine, è importante che siate consapevoli della vostra postura e del suo impatto sulla vostra salute generale.

«Provate a incorporare alcuni semplici esercizi nella vostra routine quotidiana», raccomanda l'esperta. «Il BCA (British Chiropractic Association, ndr) ha sviluppato una serie di semplici esercizi per migliorare la postura e prevenire il mal di schiena, promuovendo la forza dell'equilibrio e la flessibilità della colonna vertebrale».

