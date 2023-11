Puntare sulla salute intestinale, l'assunzione di vitamine, il tempo all'aria aperta, l'attività fisica e un sonno adeguato, può aiutare i più piccoli a mantenersi in salute.

I mesi invernali portano con sé non solo il freddo e la neve, ma anche un aumento delle malattie per i bambini.

I raffreddori e le influenze sembrano diffondersi più rapidamente durante questa stagione, mettendo a dura prova il sistema immunitario dei piccoli. Tuttavia, ci sono passi che i genitori possono intraprendere per preparare i loro figli all'arrivo dell'inverno e aiutare a mantenere il loro sistema immunitario forte e sano.

Lucy Upton, la nutrizionista per bambini del rinomato marchio di kefir Biotiful Gut Health nel Regno Unito, ha condiviso preziosi consigli su come rafforzare l'immunità dei bambini durante l'inverno. Ecco cosa puoi fare per aiutare i tuoi piccoli a combattere le malattie:

1. Priorità alla salute intestinale: L'intestino svolge un ruolo fondamentale nel sistema immunitario dei bambini. Lucy sottolinea che «con oltre il 70% delle cellule immunitarie presenti nell'intestino, è davvero la prima linea di difesa di un bambino in inverno». Per migliorare la salute intestinale dei tuoi figli, assicurati di includere nella loro dieta cibi ricchi di fibre a base vegetale come frutta, verdura, legumi, noci e semi. Inoltre, considera l'aggiunta di cibi fermentati come il Kefir per bambini di Biotiful, che può aiutare a promuovere una flora intestinale sana.

2. Supplementi: Le vitamine sono essenziali per un sistema immunitario sano, in particolare la vitamina D. Lucy raccomanda che «di somministrare ai bambini la vitamina D (10ug/giorno) durante i mesi invernali, ad eccezione dei bambini piccoli che assumono più di 500 ml di latte in formula al giorno». Si può anche includere nella loro dieta alimenti ricchi di vitamina D come pesce grasso, alimenti fortificati e funghi.

3. Tempo all'aria aperta: I bambini che trascorrono la maggior parte del loro tempo al chiuso sono più suscettibili alle malattie, poiché sono meno esposti ai microrganismi all'aperto. Lucy enfatizza che «l’esposizione ai microrganismi all'aperto è fondamentale per sostenere un intestino e un'immunità sani». Quindi, cerca di incoraggiare i tuoi figli a trascorrere del tempo all'aperto, giocando ed esplorando la natura.

4. Promuovi l'attività fisica: L'esercizio fisico è un modo efficace per migliorare la salute generale dei bambini. «L’attività fisica è ben riconosciuta per sostenere molte dimensioni della salute dei bambini, ma la ricerca ha dimostrato anche che l'attività fisica regolare, compreso il gioco attivo, può essere associata a un numero ridotto di infezioni e malattie durante l’infanzia». Quindi, incoraggia i tuoi figli a essere attivi e a divertirsi all'aperto.

5. Rispetta gli orari di sonno: Il sonno è cruciale per sostenere il sistema immunitario. Lucy sottolinea che «il sonno è una pietra angolare dell'immunità ottimale, e durante il sonno, il sistema immunitario rilascia cellule che possono aiutare a combattere le malattie». Assicurati che i tuoi bambini dormano a sufficienza, poiché se non riposano abbastanza sono più vulnerabili alle infezioni.

In conclusione, preparare il sistema immunitario dei tuoi figli per l'inverno richiede un approccio olistico. Concentrandoti sulla salute intestinale, l'assunzione di vitamine, il tempo all'aria aperta, l'attività fisica e un sonno adeguato, puoi aiutare i tuoi piccoli a mantenere un sistema immunitario robusto e affrontare la stagione invernale in modo più sano e felice.

Covermedia