Il supporto sbagliato può avere un impatto negativo sul riposo notturno.

Se hai difficoltà a dormire, cambiare i cuscini potrebbe essere utile.

Un buon riposo notturno è fondamentale per la tua salute fisica e mentale, quindi è cruciale fare tutto il possibile per migliorare il sonno, inclusa la scelta del cuscino adeguato.

«Il cuscino giusto fornisce il supporto corretto alla testa, al collo e alla spina dorsale, aiutando a mantenere un allineamento naturale», spiega Lucy Ackroyd, Capo del Design presso Christy, un marchio di lusso di asciugamani e biancheria da letto.

«Al contrario, l'utilizzo del cuscino sbagliato può causare vari problemi, come l'allineamento errato del collo e della spina dorsale, influenzando sia il sonno che il corpo».

«Le diverse posizioni di sonno richiedono diversi livelli di supporto», prosegue. «Se il tuo cuscino non offre un supporto adeguato, può causare disagio e dolore al collo, alle spalle e alla schiena. Questo può portarti a svegliarti con rigidità e dolore, influenzando negativamente la qualità del sonno complessiva».

Quindi, quale cuscino è meglio usare a seconda della tua posizione di sonno preferita? Lucy fornisce le indicazioni necessarie.

Per chi dorme di fianco

Se dormi di fianco, dovresti considerare un cuscino di media a ferma consistenza.

«I dormienti di fianco traggono generalmente vantaggio da cuscini con supporto medio», dice Lucy. «Un cuscino della giusta fermezza aiuta a mantenere la testa e il collo allineati con la spina dorsale, riducendo il rischio di disagio e dolore».

Per chi dorme sulla schiena

I dormienti sulla schiena dovrebbero generalmente evitare cuscini troppo alti.

«È importante per i dormienti sulla schiena mantenere la curva naturale della spina dorsale, e il cuscino giusto può giocare un ruolo significativo in questo», spiega l'esperto. «I dormienti sulla schiena sono solitamente meglio orientati verso un cuscino con uno spessore medio. Un cuscino troppo alto può causare che la testa venga spinta in avanti, interrompendo l'allineamento naturale della spina dorsale».

Per chi dorme sulla pancia

Un cuscino più morbido è spesso raccomandato per chi dorme sulla pancia per ridurre la pressione sul collo.

«Un cuscino da morbido a medio-duro è spesso la scelta migliore per i dormienti sulla pancia», afferma Lucy. «Questo permette alla testa di affondare leggermente nel cuscino, riducendo la tensione sul collo. Il cuscino giusto può aiutare ad alleviare i punti di pressione e promuovere un'esperienza di sonno più confortevole».

Per i dormienti irrequieti

Se ti muovi molto durante la notte, un cuscino in piuma o piumino potrebbe essere la risposta.

«Se sei un dormiente irrequieto che si muove in diverse posizioni durante la notte, trovare il cuscino giusto può essere un po' sfidante, dato che le tue necessità possono variare a seconda delle tue posizioni di sonno», spiega l'esperto. «I cuscini in piuma o piumino sono spesso più morbidi e flessibili, rendendoli adatti per individui che si muovono molto durante il sonno. Questi cuscini possono essere sbattuti e aggiustati facilmente per supportare diverse posizioni di sonno».

Covermedia