Idratare regolarmente la pelle può aiutare a gestire i sintomi dell'eczema.

L'eczema, una condizione cutanea che provoca secchezza, prurito e arrossamento, non può essere curato, ma i suoi sintomi possono essere tenuti sotto controllo.

L'eczema è una condizione che può avere un impatto significativo sulla vita quotidiana, quindi è fondamentale sapere come gestirne i sintomi. La dottoressa Susan Mayou, dermatologa consulente presso la Cadogan Clinic, ha condiviso i suoi migliori consigli per affrontare l'eczema.

Idratare regolarmente

Mantenere la pelle idratata e nutrita può alleviare i sintomi dell'eczema.

«Mantenere la pelle idratata è fondamentale per gestire l'eczema. La pelle secca può peggiorare i sintomi, aumentando il prurito e l'irritazione, che portano inevitabilmente a grattarsi», afferma la dottoressa Mayou.

«Usate una crema idratante densa e priva di profumi almeno due volte al giorno, preferibilmente subito dopo il bagno, quando la pelle è ancora umida, per bloccare l'umidità e creare una barriera protettiva», raccomanda. «Cercate prodotti che contengano ceramidi o acido ialuronico, poiché possono rafforzare la barriera naturale della pelle».

Identificare ed evitare i fattori scatenanti

L'eczema può essere provocato da diversi fattori, quindi è importante comprendere cosa può peggiorare i sintomi.

«Gli sfoghi di eczema sono spesso innescati da specifici irritanti o allergeni, come alcuni tessuti, saponi o fattori ambientali», spiega l'esperta.

«Tenete un diario per monitorare gli sfoghi e i possibili fattori scatenanti. Tra i più comuni ci sono tessuti come la lana o i materiali sintetici, saponi aggressivi, profumi e lo stress. Una volta identificati, apportate modifiche al vostro stile di vita per evitare questi fattori, dove possibile», consiglia.

Gestire lo stress

Lo stress è un fattore scatenante comune per l'eczema.

«Lo stress è un noto innesco degli sfoghi di eczema, peggiorando i sintomi e rendendoli più difficili da controllare», spiega la dottoressa Mayou.

«Integrate nella vostra routine quotidiana pratiche per ridurre lo stress, come la meditazione, esercizi di respirazione profonda o attività fisica regolare», prosegue. «Queste abitudini possono aiutare a gestire i livelli di stress e, di conseguenza, a ridurre la frequenza e la gravità degli sfoghi».

Considerare trattamenti topici

Mentre i trattamenti da banco possono aiutare alcune persone, per altre potrebbero non essere sufficienti.

«Per l'eczema da moderato a grave, gli idratanti da banco potrebbero non bastare a controllare i sintomi», afferma la dottoressa Mayou. «Consultate un dermatologo per valutare l'uso di corticosteroidi topici o farmaci antinfiammatori non steroidei. Questi aiutano a ridurre l'infiammazione e a gestire i sintomi più gravi».

Prestare attenzione alla dieta

Infine, è importante essere consapevoli che la dieta può influenzare la pelle.

«Anche se la dieta non causa l'eczema, alcuni alimenti possono scatenare sfoghi, soprattutto per chi ha sensibilità alimentari», avverte la dermatologa.

«Se sospettate che alcuni cibi siano la causa degli sfoghi, considerate una dieta a eliminazione sotto la guida di un professionista sanitario o fate test allergici. Tra i cibi più comuni che possono peggiorare i sintomi ci sono latticini, uova, noci e glutine», consiglia.

