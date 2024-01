La dottoressa Daisy Mae, esperta del sonno che ha collaborato con il produttore di letti in legno Get Laid Beds, ci spiega come affrontare le notti invernali al meglio.

Dormire durante l'inverno può essere difficile, soprattutto se teniamo d’occhio i costi relativi al riscaldamento.

«La crisi energetica in atto sta creando scompiglio nelle famiglie di tutto il mondo. Non solo causa un enorme stress, ma per molti di noi significa che ci aspettano notti fredde», spiega la dottoressa Daisy Mae, esperta del sonno che ha collaborato con il produttore di letti in legno Get Laid Beds.

«Combinando queste due cose, si ottiene la ricetta per una notte insonne dopo l'altra. Tuttavia, ci sono alcune cose che si possono fare per alleviare questo problema e sperare di ottenere le tanto necessarie ore di sonno di cui si ha bisogno, anche quando fa freddo».

La dottoressa Daisy ha condiviso i suoi migliori consigli:

Indossare il pigiama giusto

Per prima cosa è necessario scegliere un pigiama che tenga lontano il freddo.

«È indispensabile stratificare la biancheria da letto e da notte per mantenere l'aria calda all'interno e l'aria fredda all'esterno. Molti strati sottili sono di gran lunga migliori per mantenere il calore piuttosto che un unico strato spesso, in quanto intrappolano l'aria tra di loro», raccomanda la dottoressa Daisy. «Optate per lenzuola e biancheria da letto in cotone o lana: sarà il metodo migliore per intrappolare molta aria calda e mantenere alto il comfort».

Bagni e bevande calde

«Un bel bagno caldo un'oretta prima di andare a letto fa aumentare la temperatura e rilassa i muscoli», dice la dottoressa Daisy. «Il raffreddamento dopo il bagno stimola la produzione dell'ormone del sonno, la melatonina. La temperatura corporea si abbassa prima di addormentarsi».

Secondo l'esperta, bisogna evitare di fare il bagno «troppo caldo», perché questo fa solo sudare.

Eliminare le correnti d'aria

È importante assicurarsi di essere consapevoli di eventuali correnti d'aria in casa.

«Assicuratevi di controllare che tutte le finestre e le porte siano ben chiuse e che l'aria non entri da eventuali fessure intorno alle loro strutture. La maggior parte delle persone dorme bene in stanze ben ventilate, ma forti correnti d'aria provenienti da aree indesiderate possono avere un effetto negativo... Se si tratta di spingere un asciugamano o un vecchio maglione in fondo alla porta, allora è il caso di farlo».

Lasciate che il sole splenda!

Cercate di prendere più sole possibile.

«Non sarà il tempo di prendere il sole, ma in ogni occasione dovreste far entrare il più possibile la luce del sole nella vostra camera da letto», raccomanda l'esperta. «Dopo un'intera giornata di sole, questo aumenterà la temperatura nella stanza e creerà una buona base di calore nella stanza per quando sarà ora di andare a letto».

