Gli esperti hanno risposto alle domande più importanti sul trend della cura ormonale relativa alla pelle.

L'istituto di previsione delle tendenze WGSN ha previsto che la cura ormonale della pelle sarà molto popolare nel 2024.

Per aiutarvi a capire la tendenza del prossimo anno, gli esperti di skincare hanno risposto alle domande più importanti.

Che cos'è la cura ormonale della pelle?

I prodotti per la cura della pelle ormonale supportano le esigenze della pelle che cambiano con i cambiamenti ormonali legati al ciclo e alle fasi della vita, come la maternità e la menopausa.

«I periodi in cui gli ormoni cambiano, come durante il ciclo, la maternità e la menopausa, possono essere turbolenti e spesso abbiamo bisogno di soluzioni dirette che si adattino alle esigenze della nostra pelle», spiega Jasmine Wicks-Stephens, fondatrice del marchio di trattamenti per la pelle Faace.

«Quando i vostri ormoni giocano con la pelle, potreste scoprire che stanno accadendo molte cose allo stesso tempo che sono contraddittorie, per esempio, chiazze di pelle secca e macchie. Per questo le soluzioni per la pelle ormonale sono un'opzione semplificata con molti ingredienti diversi per affrontare tutti questi problemi».

Perché abbiamo bisogno di una cura ormonale della pelle?

Secondo Fiona Toomey, fondatrice del marchio di benessere NAYDAYA, gli ormoni svolgono un ruolo enorme nell'aspetto della nostra pelle.

«I nostri ormoni determinano tutto, anche l'aspetto e la sensazione della nostra pelle. Da tempo abbiamo compreso il legame tra ormoni e acne, ma finalmente abbiamo una migliore formazione sul rapporto tra ormoni e secchezza, prurito, perdita di collagene, atrofia vaginale e altro ancora».

Siobhan McCarthy, cofondatrice di Living M, la linea di trattamenti per la pelle in menopausa e peri-menopausa, osserva che i cambiamenti ormonali durante la menopausa hanno un impatto maggiore sulla pelle rispetto all'invecchiamento.

«Le fluttuazioni ormonali provocano una rapida riduzione del ricambio cellulare e possono causare una serie di problemi come secchezza, perdita di luminosità, irritazione, aumento della sensibilità, eruzioni cutanee e indebolimento della barriera cutanea», aggiunge l'esperta.

Perché la cura della pelle ormonale sarà popolare nel 2024?

Le persone sono più che mai in sintonia con il proprio corpo e hanno una crescente consapevolezza dell'impatto che gli ormoni possono avere sulla pelle.

«Abbiamo capito che il problema non è l'età, ma gli ormoni», afferma Siobhan. «Parliamo dei cambiamenti ormonali della pelle durante la pubertà e la gravidanza, ma nella mezza età abbiamo bisogno di soluzioni per la pelle progettate tenendo conto degli ormoni della menopausa».

In conclusione Fiona osserva che la consapevolezza svolgerà un ruolo chiave nei prossimi mesi.

«Per le donne che vogliono fare bio-hacking, adattare la propria routine o semplicemente sentirsi più belle, è indispensabile capire la propria salute ormonale. La cura della pelle che lavora con i vostri ormoni, e non contro di loro, sarà un requisito mainstream per i consumatori esperti di skincare in futuro».

Covermedia