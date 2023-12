Prima di provare nuovi prodotti dentali, è sempre bene consultare un dentista.

Negli ultimi anni sono circolate su Internet diverse tendenze odontoiatriche, e non tutte raccomandate da professionisti.

Se utilizzate i social media, potreste esservi imbattuti in una vasta gamma di opzioni, tra cui le aziende di apparecchi ortodontici online e il dentifricio viola.

Il dentista estetico Dr. Stephen Dodd ha spiegato tutto quello che c'è da sapere sulle tendenze dentali più popolari.

Dentifricio viola e al carbone

Questi dentifrici dai colori stravaganti sono diventati popolari perché si sosteneva che potessero aiutare a sbiancare i denti.

«I dentifrici al carbone sono presenti sul mercato da alcuni anni con l'affermazione che possono aiutare a rendere i denti più brillanti/più bianchi», spiega il dottor Dodd. «Purtroppo si tratta di una trovata di marketing e spesso non contengono nemmeno fluoro, che è terribile per i denti. I dentifrici viola hanno avuto un'impennata di popolarità nell'ultimo anno e, sebbene possano avere un effetto immediato, non appena si mangia/beve/si svolge la propria vita quotidiana, gli effetti svaniscono immediatamente».

Bere acqua calda al limone

È stato affermato che bere acqua calda al limone può aiutare a disintossicare il corpo, ma questa pratica è dannosa per i denti.

«Un’altra tendenza popolare dal punto di vista della 'disintossicazione' è quella di sorseggiare acqua calda al limone come prima cosa al mattino», spiega l'esperto. «Purtroppo l'acqua calda e acida sui denti è incredibilmente dannosa per lo smalto dei denti e personalmente la sconsiglio».

Aziende di apparecchi ortodontici online

Le società di apparecchi ortodontici online sono spesso pubblicizzate sui social media, vantando servizi di consulenza online.

«Qualsiasi servizio di raddrizzamento dei denti che offra trattamenti senza aver prima consultato un dentista è per me una grande bandiera rossa», afferma il dottor Dodd. «Anche se la comodità delle consultazioni a distanza può sembrare allettante, non può sostituire l'esperienza di una visita dentistica di persona. Un'accurata valutazione dentale permette ai dentisti di identificare i problemi sottostanti che possono influenzare le decisioni sul trattamento ortodontico, come malattie gengivali, carie o irregolarità del morso».

Covermedia