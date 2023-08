L'ormai ex internazionale Jill Scott.

Includere proteine ad ogni pasto è fondamentale, oltre a frutta, verdura, cereali integrali ricchi di fibre e legumi.

Mangiare in modo nutriente è uno dei modi migliori per preparare il corpo agli eventi sportivi.

Il dottor James Morehen, ex nutrizionista della squadra di calcio femminile inglese, ha collaborato con l'Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) per sensibilizzare l'opinione pubblica sui benefici di una dieta equilibrata.

I consigli del nutrizionista fanno seguito a una ricerca dell'AHDB che ha rilevato come il 53% delle giovani ragazze stia limitando la propria dieta e il 29% abbia ridotto i latticini o la carne rossa nell'ultimo anno.

Iniziare bene la giornata

Come si dice, la colazione è il pasto più importante della giornata, in quanto reintegra l'organismo dopo il periodo di «digiuno» notturno.

«Il porridge – o un frullato – preparato con il latte vi aiuterà a iniziare la giornata con una marcia in più: calciatori come Jill Scott (e) Ellen White hanno dichiarato che il porridge fa parte del loro programma alimentare», afferma James.

«I latticini sono una fonte naturale di calcio, un minerale importante per la salute delle ossa, eppure la nostra recente ricerca mostra che le giovani ragazze spesso tagliano i latticini dalla loro dieta, poiché una su sette (15%) crede erroneamente che i latticini non facciano bene alla salute o facciano ingrassare».

Mangiare un pranzo leggero ma ricco di proteine

Le proteine aiutano a sostenere la forza muscolare, il che è importante quando si fa sport.

«Consumare una quantità sufficiente di proteine durante la giornata è fondamentale per sostenere la forza muscolare», spiega l'esperto. «Potreste preparare una frittata, visto che le uova sono una buona fonte di proteine, o mangiare salmone ricco di proteine, con un contorno di couscous».

Preparare una cena nutriente

Mangiare una cena saziante e ricca di sostanze nutritive, come gli spaghetti alla bolognese, è fondamentale, soprattutto nei giorni in cui si fa attività fisica e si ha bisogno di rifornire il corpo con alimenti sani.

«Questo classico italiano è uno dei preferiti della squadra, perché è una buona fonte sia di proteine – grazie al macinato di manzo rosso magro – sia di carboidrati – grazie agli spaghetti, che sono fondamentali per i livelli di energia», dice il nutrizionista a proposito del piatto.

«La carne rossa fornisce anche vitamina B12 e ferro, nutrienti che possono contribuire a ridurre la stanchezza e l’affaticamento. Una ricerca ha dimostrato che il 44% delle ragazze dichiara di aver sofferto di stanchezza e affaticamento nell'ultimo anno, e potenzialmente questo potrebbe essere legato all'alimentazione se la loro dieta non include questi nutrienti chiave».

Spuntino con frutta e noci

Gli spuntini aiutano a tenere a bada i livelli di fame e ad aumentare le energie. Tuttavia, è importante cercare di fare gli spuntini con gli alimenti giusti.

«La chiave di ogni dieta è l'equilibrio: oltre agli alimenti ricchi di proteine come carne magra, latticini, pesce e uova, assicuratevi di includere frutta e verdura in abbondanza, cereali integrali ricchi di fibre, fagioli e legumi, noci e semi», spiega James.

