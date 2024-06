La gestazione può causare sintomi come occhi secchi e cambiamenti refrattivi.

Covermedia

Considerando tutti i cambiamenti che il corpo subisce durante la gravidanza, è probabile che tu non abbia dato molta importanza ai tuoi occhi.

Durante questo periodo, il corpo affronta molte trasformazioni, inclusi cambiamenti nel contenuto d'acqua e nei livelli ormonali, che possono influenzare la salute degli occhi. Nimmi Mistry, ottico professionista presso Vision Direct, spiega come la gravidanza possa avere un impatto sugli occhi.

Occhi stanchi

Durante la gravidanza, potresti scoprire che i tuoi occhi si sentono stanchi e pesanti. «Che sia dovuto a meno ore di sonno o ad altri fattori, non è raro che le donne in gravidanza sperimentino occhi affaticati», dice l'esperto.

Occhi secchi

Gli occhi secchi sono un altro sintomo che può verificarsi durante la gravidanza a causa dei cambiamenti ormonali. «Le fluttuazioni ormonali possono causare una riduzione della produzione di lacrime, portando a occhi secchi. Questo può provocare disagio, irritazione o una sensazione di sabbia negli occhi», afferma l'optometrista.

Cambiamenti refrattivi

La tua vista potrebbe migliorare o peggiorare temporaneamente. «La gravidanza può anche causare temporaneamente un miglioramento o un peggioramento degli errori refrattivi come miopia, ipermetropia o astigmatismo, quindi i tuoi occhiali da vista potrebbero non correggere la tua visione come previsto», spiega Nimmi.

Disagio con le lenti a contatto

Se indossi lenti a contatto, potresti scoprire che diventano scomode da portare durante la gravidanza a causa del «cambiamento nella produzione di lacrime e/o nella curvatura corneale». Tuttavia, l'esperto insiste sul fatto che questi sintomi sono comuni e probabilmente scompariranno dopo la gravidanza.

«Durante la gravidanza, è comune sperimentare uno qualsiasi dei sintomi sopra citati; alcuni più evidenti di altri in diverse fasi della gravidanza», dice. «Tuttavia, questi sintomi probabilmente si risolveranno dopo la gravidanza. Inoltre, gli occhi stanchi e secchi possono essere trattati con gocce oculari idratanti, note anche come lacrime artificiali». Se i sintomi persistono, dovresti consultare un medico.

