Ecco il posto migliore dove vivere in pensione

Una noce di cocco sulla spiaggia del Parco Nazionale Manuel Antonio, in Costa Rica. Bild: IMAGO/imagebroker

Andare in pensione all'estero è il sogno di molti svizzeri. Ma in quale nazione? Il «Global Retirement Index» ci aiuta in questo senso e quest'anno incorona un nuovo Paese sul trono dei pensionati.

Hai fretta? blue News riassume per te Il «Global Retirement Index» determina annualmente le migliori destinazioni per il pensionamento in tutto il mondo.

La Costa Rica si piazza al primo posto della classifica, scalzando il Portogallo, vincitore dell'anno scorso, ora al secondo posto. Il Messico completa il podio.

Il Portogallo era il passato. Il «Global Retirement Index» ha una nuova destinazione per i cittadini senior che vogliono realizzare il loro sogno di pensione all'estero.

L'indagine, che si definisce «lo studio più completo e dettagliato del suo genere», incorona la Costa Rica vincitrice nel 2024. Il Portogallo è al secondo posto, davanti al Messico.

Secondo la sua stessa dichiarazione, il Global Retirement Index si basa su «fonti affidabili raccolte dalle migliori destinazioni per il pensionamento in tutto il mondo». Si concentra su vari fattori come il clima, il costo della vita, il sistema sanitario e il governo. Ecco la top 10.

1. La Costa Rica

Secondo il rapporto, il «gioiello dell'America centrale» è diventato un punto di riferimento per i pensionati. La Costa Rica colpisce per le sue spiagge tropicali incontaminate, il clima eternamente primaverile e, soprattutto, per l'eccellente sistema sanitario e l'alto livello di stabilità del Paese, che è anche conosciuto come la «Svizzera dell'America Centrale».

La Costa Rica è uno dei Paesi più rispettosi del clima al mondo. Bild: IMAGO/Pond5 Images

2. Portogallo

Secondo l'indice, il Portogallo, vincitore dell'anno scorso, è ancora uno dei Paesi migliori per gli anziani. Anche in questo caso vengono sottolineati il sistema sanitario e il clima. Tuttavia, per un'«atmosfera più autentica» e per evitare i numerosi turisti, si consiglia di spostarsi nell'entroterra piuttosto che in spiaggia.

Il Portogallo dovrebbe essere un buon posto per vivere in età avanzata. Bild: IMAGO/blickwinkel

3. Messico

Il Messico completa il podio. Oltre allo stile di vita, alla cultura e al calore della popolazione locale, il Paese centroamericano si distingue soprattutto per la sua economicità. Qui è possibile vivere a buon mercato «senza rinunciare al lusso». Il Messico è anche un consiglio da insider per la sua straordinaria cultura del vino.

Il Messico è tra le principali destinazioni per gli emigranti in pensione. Bild: IMAGO/Christian Heeb