Mangiare cibi amari può aiutare a prevenire il reflusso acido.

Covermedia

La nutrizione è un componente fondamentale per la salute, poiché può migliorare il benessere generale, aumentare la capacità di combattere le malattie e molto altro ancora.

Una dieta sana, ricca di verdure, frutta, proteine e grassi sani, può aiutarti a sentirti al meglio.

Alison Cullen, nutrizionista e responsabile dell'educazione presso A.Vogel, ha condiviso quattro consigli per migliorare la tua dieta.

Mangia cibi amari

I cibi amari, come la rucola e il cavolo, possono offrire numerosi benefici per la salute, tra cui la prevenzione del reflusso acido e il supporto a un sistema digestivo sano.

«L'uso di amari erboristici (e alimentari) per bilanciare la produzione di gastrina e quindi regolare la produzione di enzimi digestivi è una pratica consolidata nella medicina naturopatica e erboristica, da cui il termine «tonico amaro» e l'uso di amari come aperitivi», spiega Alison.

Aggiunge che incorporando cibi amari come rucola, carciofi, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolo, cavolfiore, asparagi, cavolo riccio, ravanelli, zenzero e olive nella tua dieta, «noterai che ti sentirai sazio più velocemente e resterai soddisfatto più a lungo, aiutando a sostenere un sistema digestivo sano».

Cuoci le verdure

Sbollentare le verdure, che consiste nello scottarle in acqua bollente prima di immergerle in acqua ghiacciata, rende più facile per il tuo corpo assorbire i nutrienti. «Se sei una persona che fa regolarmente frullati con una manciata di spinaci, prova a sbollentarli prima. Gli spinaci contengono un composto chiamato ossalato», spiega l'esperta. «Questo composto, spesso definito antinutriente, può inibire l'assorbimento di nutrienti importanti nel corpo».

Sebbene spesso ci venga detto di non mangiare troppi carboidrati, consumare cibi amidacei freddi può essere benefico. «Le patate spesso hanno una cattiva reputazione per essere un carboidrato non salutare. Naturalmente, le patate sono ricche di carboidrati e possono aumentare i livelli di zucchero nel sangue, poiché l'amido viene digerito rapidamente nell'intestino tenue, causando vari problemi», avverte Alison.

«Tuttavia, questo accade solo quando vengono mangiate calde. Quando le patate sono cotte e lasciate raffreddare, si forma più amido resistente. L'amido resistente è conosciuto come prebiotico, che resiste alla digestione nell'intestino tenue e arriva fino al colon. Questo prebiotico poi nutre i batteri buoni nel colon, rendendo il tuo intestino felice».

Mastica, mastica, mastica

Quando mangi, è importante prenderti il tempo per masticare correttamente il cibo per evitare una serie di problemi digestivi. «Quante volte ingurgiti il cibo mentre lavori alla scrivania, mangi mentre guidi o mangi mentre scorri internet? Hai masticato il cibo o è andato giù intero?», chiede la nutrizionista.

«Questo tipo di alimentazione può portare a tutti i tipi di problemi digestivi come gonfiore, indigestione, gas, ecc. Se non mastichiamo il cibo in modo efficiente, il sistema digestivo fatica a scomporlo, influenzando la nostra salute generale».

Covermedia