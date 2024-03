Con pochi semplici accorgimenti possiamo cominciare la nuova stagione al massimo della forza fisica.

I prebiotici e i probiotici sono essenziali per la salute intestinale.

Grazie all’arrivo della primavera, ci sentiamo più motivati a prenderci cura di noi stessi. Perché allora non cominciare dall’intestino? La nutrizionista Dr.ssa Lucy Williamson ha spiegato come effettuare una pulizia primaverile del tuo stile di vita per promuovere un intestino sano, garantire una notte di sonno ristoratore, una pelle luminosa e una salute ottimale.

Nutri l'asse intestino-cervello

Lo stress può influenzare negativamente il tuo intestino, portando a diversi sintomi, come disturbi del sonno e umore basso.

«Più stress accumuliamo, e peggiore è la salute del nostro intestino e, poiché il nostro intestino e il cervello sono collegati da un'autostrada di informazioni, ovvero il nostro asse intestino-cervello, il risultato può essere un sonno povero, umore basso e una serie di altri sintomi, per esempio, la salute digestiva e della pelle», dice Lucy. «Quindi, cerca di introdurre alcune buone abitudini per rilasciare quella tensione! Esercizio regolare, brevi meditazioni di respirazione, pause regolari in una giornata di lavoro intensa o semplicemente passeggiare nella natura».

Ritmo circadiano

I ritmi circadiani influenzano il tuo modello di sonno, gli ormoni, le abitudini alimentari e altro ancora. Quando si sfasano, possono avere un effetto negativo sulla tua salute.

«Inevitabilmente dobbiamo vivere secondo le nostre sveglie piuttosto che essere svegliati nel modo migliore – dalla luce del giorno!», afferma l'esperta. «Ma ci sono cose che possiamo fare per aiutare il nostro corpo ad adattarsi a un ritmo più naturale. I nostri buoni microbi intestinali sono come la nostra piccola farmacia personale che produce migliaia di sostanze chimiche benefiche per noi ogni giorno. Una di queste è la Vitamina B6 di cui abbiamo bisogno per produrre l'ormone melatonina, che innesca il nostro ciclo del sonno. I nostri microbi intestinali attivano anche il triptofano nel nostro cibo che è necessario per questo ormone induttore del sonno».

Prebiotici e probiotici

Prebiotici e probiotici sono essenziali per una buona salute intestinale. Si possono trovare in una varietà di alimenti come banane, aglio e cereali.

«Assicurarsi che il nostro apporto alimentare sia almeno due terzi di piante, e di una grande varietà, così da nutrire i nostri microbi intestinali con prebiotici vitali (fibre)», dice Lucy. «Alimenti fermentati poco e spesso, come il kefir e il crauto, forniscono probiotici vivi. Prendersi cura della nostra salute intestinale ha un impatto profondo sulla salute generale; fino al punto di una pelle sana. E il tuo sonno migliorato come risultato aiuterà anche la salute della pelle!».

Alimenti amici della pelle

Alcuni alimenti, come il pesce e le noci, possono aiutare a promuovere una pelle sana e luminosa.

«Aumenta i tuoi oli Omega sani, specialmente 3 e 7. Ciò significa assumere più pesce, una delle migliori fonti di Omega 3, e ovviamente piante come noci e semi di lino», raccomanda l'esperta. «C’è un nuovo arrivato chiamato Olivello Spinoso – una super bacca arancione brillante ricca di Omega 7, Vitamina C ed E e favolosa per la salute della pelle!».

