L'attività fisica può essere più divertente grazie ad allenamenti di gruppo e una routine variabile.

Se stai intraprendendo un percorso di fitness o stai pensando di iniziarne uno, dovresti partire dalle basi, come iscriverti a un gruppo.

L’esercizio fisico è uno dei modi più efficaci per mantenere il corpo e la mente sani, quindi è importante trovare il modo migliore per mantenersi in forma.

Per aiutarti, Kimberlee Perry, fondatrice di BOUNCEFITBODY, ha condiviso i suoi must have.

Prenota in anticipo, pianifica e paga in anticipo

Se hai difficoltà con la motivazione, dovresti provare a pianificare e prenotare il tuo esercizio in anticipo.

«Potrebbe sembrare irrealistico a molti, ma comprendere la propria capacità (o incapacità) di impegnarsi è un fattore che contribuisce al successo. Facciamo piani e programmiamo la nostra vita sociale, eventi familiari, impegni scolastici, etc…. Quindi perché non dovresti assicurarti che anche la tua salute abbia la priorità?».

Prova gli esercizi di gruppo

Allenarsi insieme ad altri può motivarti e aiutarti a spingerti oltre.

«Se ti senti «parte di qualcosa», il tuo livello di divertimento nell'attività fisica aumenterà. Potrebbe non essere uno sport di squadra, ma muoversi all'unisono fornisce sicuramente un senso di lavoro di squadra e induce sentimenti di sostegno condiviso e successo di gruppo, cosa da non sottovalutare».

Ravviva i tuoi stili di allenamento

Considera l'idea di cambiare la tua routine di fitness in modo da non annoiarti.

«Le persone spesso vengono identificate nello stile di fitness che fanno più frequentemente, come 'Cardio Queens', 'Yogis', 'Crossfitlovers' ecc…», afferma Kimberlee. «Ma un segno di grande forma fisica è avere la capacità di essere adattabile. Se rimani bloccato in un tipo di allenamento, il tuo corpo può stabilizzarsi abbastanza rapidamente (e anche la tua mente potrebbe lottare con la mancanza di variazione!). Mischia i tuoi allenamenti e aggiungi spesso qualcosa di nuovo o stimolante a ciò che fai regolarmente. Se sollevi sempre pesi, considera una lezione di Pilates e lavora sulla tua flessibilità. In definitiva, migliorerà la tua capacità fisica complessiva».

Cambia i tuoi tempi

Variare l'orario e il giorno degli esercizi ti aiuterà a migliorare la tua forza fisica.

«Potrebbe essere una questione di praticità, ma se ti alleni sempre alla stessa ora nello stesso giorno e nello stesso modo, il tuo corpo lo sa. Stimola la memoria muscolare facendo qualcosa di nuovo una volta al mese. Allenarsi in un modo leggermente diverso metterà alla prova la resistenza, così come la forza fisica e mentale».

È ora di parlare

«Raccontando agli altri come ti piace l'esercizio fisico o cosa fai per renderlo divertente, cambia la narrazione attorno a un approccio negativo al fitness o a ciò che le persone potrebbero considerare un lavoro di routine. La maggior parte delle persone che hanno difficoltà a fare esercizio non hanno trovato il tipo di allenamento che speravano davvero. Ascoltare ciò che fanno gli altri e lodare l'esercizio fisico come piacevole ed emozionante è una parte fondamentale del volerlo fare ancora e ancora!».

